Il Napoli ha iniziato con una vittoria esterna, sul campo del Braga il proprio cammino in Champions League, superando i portoghesi per 2-1.

Il gol messo a segno nei primi 45 minuti da Di Lorenzo, sembrava decisivo, oltre che giusto, vista la superiorità messa in mostra dagli azzurri. Nel finale di gara, però, il Napoli viene raggiunto dal Braga che pareggia grazie ad uno splendido colpo di testa di Bruma.

A questo punto è la buona sorte che viene in soccorso alla squadra di Garcia: prima con l'autorete di Sikou Niakaté che devia nella propria porta un cross di Piotr Zieliński, poi nel recupero con il palo interno che respinge il tiro di Pizzi che avrebbe regalato il 2-2 al Braga.

Nella classifica del Gruppo C, il Napoli ha 3 punti insieme al Real Madrid che ha sconfitto in trasferta i tedeschi dell'Union Berlin che ha 0 punti in compagnia del Braga.

Questo il commento di Rudi Garcia a fine gara:

"E' stato un successo difficile e importante. Stasera avremmo dovuto segnare di più per le tante palle gol create. Nel primo tempo abbiamo colpito pali e traverse, non siamo stati fortunati, ma nonostante questo avremmo dovuto raddoppiare e proteggere il risultato. Invece, fallendo le occasioni del 2-0 ci siamo esposti alla loro offensiva finale e abbiamo rischiato moltissimo.Mi è piaciuta la reazione dopo l'1-1, abbiamo segnato con un autogol ma è anche vero che siamo stati capaci di riprendere la partita attaccando e quei cross tesi che facciamo spesso in area diventano pericolosi anche per i difensori."Siamo stati l'unica squadra italiana a vincere in questo primo turno e questo ci deve far capire quanto sia difficile giocare in Champions. Sono soddisfatto per i tre punti che ci portano in testa al girone e dobbiamo proseguire con questo carattere. Questa è stata la vittoria del gruppo".



Nell'altro incontro in cui era impegnata una squadra italiana, l'Inter ha rischiato di perdere nella gara d'esordio contro la Real Sociedad, in vantaggio nel primo tempo con Brais Méndez, che approfitta di un assist di Bastoni (!!!) dopo un palo colpito da Ander Barrenetxea. Un vantaggio meritato che, nella ripresa, potrebbe allargarsi sul 2-0 se traversa (su incornata di Mikel Merino) e Sommer, intervenuto magistralmente su un colpo di testa dalla corta distanza di Mikel Oyarzabal, non lo avessero impedito.

Nell'ultimo quarto di gara, dopo l'ingresso in campo di Frattesi e Thuram, l'Inter prende in mano il gioco e il gol del pareggio per l'1-1 finale messa a segno da Lautaro Martínez, che sfrutta una conclusione sbagliata verso la porta spagnola, premia la pressione nerazzurra.

Nel Gruppo D è in testa il Salisburgo che ha battuto il Benfica per 2-0, mentre Inter e Real Sociedad hanno 1 punto ciascuna.

Questo il commento alla gara di Simone Inzaghi:

“Affrontavamo un avversario di valore e abbiamo sofferto tanto nel primo tempo, ma siamo stati bravi a restare in partita e pareggiare. Era l’esordio in Champions, ci prendiamo questo punto. Abbiamo toccato con mano il fatto che la Real Sociedad è un’ottima squadra. I ragazzi stanno giocando tanto, molti di loro erano anche impegnati con le nazionali. Siamo comunque stati molto bravi a rimanere in partita anche grazie a Sommer che ci ha aiutato e poi abbiamo fatto gli ultimi venti minuti nel migliore dei modi. Abbiamo visto che in queste gare abbiamo bisogno di tutti e farò sempre così perché ci saranno tante gare. Bravi ai ragazzi che sono rimasti attaccati a una gara complicatissima".



Crediti immagine: twitter.com/Inter/status/1704611390126735497/photo/1