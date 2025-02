Omicidio nel pieno centro di Ribera. Un giovane uomo, originario della Tunisia, è stato ucciso a colpi di pistola in via Bonamici, non molto distante da corso Umberto I.

Un vero e proprio agguato consumatosi in una apparente e tranquilla serata nel comune crispino.La zona è frequentata da extracomunitari e, secondo una primissima ipotesi investigativa, il delitto potrebbe rientrare in un regolamento di conti tra connazionali.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Tenenza. I militari dell’Arma sono a caccia dell’omicida, fiduciosi di chiudere il cerchio investigativo in breve tempo.