Se sei appassionato di arte e storia, non puoi perderti il tour virtuale di Palazzo Marino, disponibile su Borgh.it. Questo tour ti offre l’opportunità di esplorare uno dei palazzi più iconici di Milano, comodamente da casa tua.

Palazzo Marino è un gioiello architettonico situato nel cuore di Milano, noto per la sua bellezza e la sua importanza storica. Grazie al supporto di uno sponsor tecnico, la facciata del palazzo è stata recentemente restaurata, riportando alla luce dettagli architettonici che erano stati nascosti dal tempo. Il tour virtuale ti permette di ammirare questa facciata in tutto il suo splendore, con una qualità di immagini che ti farà sentire come se fossi lì di persona.

Ma il tour non si ferma alla facciata. Potrai esplorare anche gli interni del palazzo, inclusa la Sala della Giunta, uno degli spazi più imponenti e rappresentativi di Palazzo Marino. Questo spazio, situato sul fronte di Piazza della Scala, è noto per la sua eleganza e la sua importanza storica. Attraverso il loggiato, potrai giungere alla Sala dell’Orologio, l’ultima tappa del percorso di visita. Questo spazio raffinato è un vero e proprio capolavoro di design e architettura.

Il tour virtuale di Palazzo Marino su Borgh.it è un’esperienza unica che ti permette di immergerti nella storia e nell’arte di Milano. Non perdere l’opportunità di esplorare questo magnifico palazzo e di scoprire i suoi segreti nascosti. Visita Borgh.it e inizia il tuo viaggio virtuale oggi stesso. Buona esplorazione!