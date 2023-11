La partita di quest'anno per la Miglior canzone originale ai prossimi Oscar sembra avere già un film vincitore, dato che attualmente sono in pole position le due canzoni del film campione d'incassi, Barbie: What Was I Made For? di Billie Eilish e Finneas che hanno già all'attivo 1 Oscar vinto nel 2022 per “No Time to Die” dall’omonimo film di James Bond, e I’m Just Ken eseguita da Ryan Gosling.

Seguono 3 canzoni tratte da 3 film d'animazione: This Wish, eseguita dal premio Oscar Ariana DeBose e tratta dall’atteso Wish della Disney, Better Place di Justin Timberlake dal film Trolls Band Together e Steal the Show eseguita da Lauv per Elemental. Oltre ad altre 5 canzoni particolarmente apprezzate dalla critica americana.