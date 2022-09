La popolare berlina Mondeo dell'Ovale Blu sarà - almeno all'inizio - un’esclusiva per il mercato cinese. Attualmente, infatti, non sono stati comunicati, né previsti, piani per un eventuale approdo in Europa o Nord America (dove è chiamata Ford Fusion). Trasformata nelle forme e nel design, la nuova Mondeo sarà costruita dalla joint venture Changan Ford nell’impianto cinese di Chongqing.

LO STILE RIVOLUZIONATO

La Ford Mondeo 2022 incarna il linguaggio di design denominato “Progressive Energy in Strength”, portato alla ribalta in Cina da altri modelli esclusivi per questo mercato come l’Equator o la Evos.

Il frontale, con la calandra imponente e i sottili fari LED, si ispira proprio a quest’ultima.

Il lunotto inclinato si unisce ad una coda ridisegnata, attraversata da luci LED unite dall’ormai sempre più presente barra orizzontale. I tre intagli sui gruppi ottici posteriori ricordano vagamente quelli della Mustang Mach-E, mentre il diffusore con profili grigi sembra derivato da crossover e SUV.

CARATTERISTICHE IN LINEA CON I GUSTI ORIENTALI

Per la nuova generazione è stato scelto un approccio dedicato alle esigenze e ai gusti dei clienti locali, non necessariamente allineato all'immagine del marchio su altri mercati. Infatti, qui troviamo luci a Led a tutta larghezza dal layout inedito. Passaruota molto sagomati e un taglio slanciato del tetto, che grazie alla colorazione bicolore appare ancora più basso e filante. Con 63 mm in più di lunghezza e 23 mm in più di larghezza, rispetto alla generazione precedente le proporzioni si fanno così anche più sportive. Un aspetto, questo, in cui il team di design ha voluto rendere omaggio alla tradizione del marchio.

LE DIMENSIONI

Le dimensioni di questa berlina non sono trascurabili (quasi 4,9 m di lunghezza e 185 cm di larghezza), tuttavia l’auto risulta piacevole alla guida. La Ford Mondeo 4 porte può ospitare fino a 5 persone, sebbene il posto centrale sul divano posteriore non sia tra i più comodi. Il bagagliaio è abbastanza ampio – 383 litri – ma ciò che stupisce di questo modello sono le dotazioni. Colpisce soprattutto il computer di bordo con navigatore, di serie in tutte le versioni, ma anche i sensori di parcheggio e i fendinebbia ritornano molto utili.

FORD MONDEO IBRIDA

La versione ibrida vede l'abbinamento di un motore termico a benzina 2.0 4 cilindri aspirato con ciclo Atkinsons con un motore elettrico alimentato da una batteria agli ioni di litio da 1,4 kWh; la potenza complessiva è di 187 CV.



