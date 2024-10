Il 2024 è contraddistinto anche da una piacevole prima volta per Stefania Zambrano. La donna ha deciso infatti di esordire come autrice nel reality Personality. Un’esperienza del tutto nuova, nata anche grazie al forte invito di Paola Puglia, la conduttrice del programma.

“Sono stata corteggiata da Paola e, dopo un po’ di riflessione, sono riuscita a sposare il suo progetto. Non mi sentivo pronta in passato, ma oggi mi sono tuffata in questa nuova avventura. Mi sto divertendo con tutta la squadra del reality e ringrazio la rivista televisiva Piccolo Magazine che mi sosterrà come sponsor.

Ogni settimana gli ascolti aumentano e la gente per strada mi ferma per complimentarsi. I bambini già tifano per i concorrenti, è solo l’inizio e spero che riusciremo a regalare uno spettacolo bellissimo” ha asserito Stefania riguardo questo progetto, che vede coinvolto anche il giovane Justin Tundis nel ruolo di opinionista. Ruolo che, a detta di Stefania, gli calza a pennello, visto che “se dovessi curare il reality anche negli anni successivi, lo terrei come opinionista accanto ad un’altra persona”.

Una personalità, quella della Zambrano, che ha convinto Paola Puglia, felice di collaborare con lei: “Durante il periodo del COVID, mi trovai a casa di un’amica e iniziammo a giocare inventando un reality. Da quella serata ebbi l’idea di trasformare tutto ciò che era accaduto in un vero e proprio programma televisivo. Il cambiamento è stato radicale grazie alla competenza di Stefania, che negli anni ha dimostrato le sue capacità nell’ organizzazione di uno degli eventi più importanti, il Miss Trans Europa.

Non avrei potuto fare scelta migliore”,ha sottolineato la conduttrice, certa del fatto che Stefania sia una persona dalle forti capacità, oltre che molto determinata. A Personality voleva infatti una donna forte che rendesse il programma brillante, proprio come l’attrice e attivista ha fatto. Particolare che ha reso anche più avvincente l’avventura dei concorrenti: Andrea, Brandon, Stella, Lola, Sofia, Beatrice, Francesco, Arno, Emanuela e Vanessa.

“Le sue idee sono davvero incredibili, riesce sempre a stupirmi. Ci sono momenti in cui rimango davvero sbalordita. È veramente un’eccellente professionista e credo che il pubblico apprezzi molto. Lo dimostrano gli ascolti” ha concluso Puglia.