Tra sonorità rap e stile techno

The Lacroix pubblica il nuovo brano “FIGLIO DI RA”, disponibile dall’11 agosto 2024 sugli stores digitali e dal 2 ottobre nelle radio italiane in promozione nazionale. Si tratta di un singolo che fonde alla perfezione le sonorità rap e lo stile techno e che ha come tema principale l’affascinante mondo dell’Antico Egitto. I riferimenti alle divinità e ai faraoni sono numerosi e rispecchiano a pieno la grandezza di quel meraviglioso periodo storico. Il pubblico viene trasportato in una dimensione nuova, che rievoca l’immaginario esoterico e misterioso.

Ascolta il brano

Storia dell’artista

Moreno Cavaleri, classe 1989, è un cantante della periferia di Milano. La musica è sempre stata il centro del suo universo e del suo immaginario e col suo motto "sono la svolta tu credimi" è alla ricerca di uno stile unico ed alternativo, con l'obiettivo di catturare più estimatori possibili e di far sentire a tutti la sua musica.

