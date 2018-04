Continua la crescita internazionale di Mister Worker®: l’e-commerce B2B italiano finanziato da AME Ventures

Dopo aver finanziato imprese come Vistaprint, Yoox, Mutui Online, eDreams e Volagratis, il noto fondo di Venture Capital Ame Ventures, di Michele Appendino, ha deciso di investire su un’impresa italiana che sta radicalmente innovando il settore dell’e-commerce business-to-business (B2B).

Si tratta di Mister Worker Il marketplace di utensili professionali e attrezzi da lavoro per aziende e professionisti, premiato come eccellenza italiana ai Netcomm e-commerce Awards 2016 e parte delle 556 PMI Innovative in Italia grazie a un software proprietario.

Eccellenza Italiana nel mondo. In un settore da sempre popolato da colossi stranieri, Mister Worker® ha come cliente principale le acciaierie del Guatemala e clienti del calibro di Eni, Saipem, Siemens Uk, Ducati, Birkenstock e NATO (Science & Technology Institute).

La piattaforma è inoltre integrata anche con il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) che permette a Mister Worker® di vendere dalla singola scuola di provincia al ministero della difesa.

“Le Vendite internazionali rappresentano oltre il 50% del fatturato - spiega Gianluca Borsotti, CEO di Mister Worker® – Il nostro motto è We ship everything, everywhere, spediamo infatti dal singolo pacchetto al bancale di merce, in tutto il mondo, con consegna in 24/48 ore.”

Oltre 25mila prodotti. Con oltre 25mila prodotti, spedizione in tutto il mondo, un portale online con un'interfaccia web intuitiva e immediata, schede tecniche dettagliate, video tutorial, recensioni e un blog tecnico, oltre che servizi di consulenza personalizzata e preventivi ad hoc fanno di Mister Worker® la nuova frontiera per gli acquisti B2B online.

Un mercato in crescita esponenziale. Del resto, secondo Frost & Sullivan, nel giro di 5 anni il settore dell’e-commerce business-to-business (B2B) arriverà a toccare quota 6,7 trillioni di dollari, superando il mercato business-to-consumer (B2C), che si fermerà a 3,2 trillioni di dollari.

“Il principale fattore di selezione è sempre il potenziale di crescita e Mister Worker® rappresenta un’innovativa formula online per le forniture industriali, in un mercato caratterizzato da logiche distributive molto tradizionali” ha dichiarato Michele Appendino di Ame Ventures.

“Mister Worker® rappresenta l’innovazione digitale nell’e-commerce B2B mondiale”, conclude il suo fondatore, Gianluca Borsotti.“ E grazie all’importante investimento effettuato dal fondo di Venture Capital Ame Ventures potrà di certo consolidare il proprio sviluppo internazionale.”

Gli investimenti, verranno utilizzati per consolidare la crescita internazionale, a partire dal rafforzamento della sede di Bangkok, in Thailandia, e sullo sviluppo della rete commerciale in Italia e nelle principali economie manifatturiere mondiali, arrivando a centrare il raddoppio del fatturato entro il 2018.

La società è stata fondata nel 2013 da Gianluca Borsotti. Borsotti, 55 anni, ha un passato come dirigente in Nestlé, Kraft, Walt Disney e Vodafone.