Si avvicina l’estate. È tempo di bei libri da leggere nelle ultime sere di primavera e nelle prime della bella stagione. Ve ne presentiamo due, Naufragio di Enrico Pandiani, e Il suo nome è Bono Vox di Mimmo Parisi. Due romanzi da poggiare sul vostro comodino e che vi faranno compagnia quando vorrete.

Naufragio, di Enrico Pandiani

Una barca affonda sul lago Maggiore insieme ai segreti di un gruppo di amici. Un nuovo caso per la banda Ventura. Naufragio (Rizzoli, pag. 421) ci porta in una fredda giornata di gennaio quando, per via della bufera, una barca in navigazione sul lago Maggiore si rovescia. Una tragedia annunciata che causa la morte di quattro persone, fra cui il conte e la contessa Murazzano. Gli altri passeggeri a bordo erano tutti ricchi cittadini provenienti da mezza Europa e accomunati dall’interesse per il collezionismo di auto d’epoca, un mercato esclusivo, spietato e assai redditizio. Sembra un semplice, tragico incidente, eppure il naufragio potrebbe nascondere qualcosa di torbido. Cosa ha spinto un gruppo di uomini e donne facoltosi a organizzare una gita sull’acqua in pieno inverno? Cosa è accaduto davvero su quella barca? A indagare sotto copertura sono Max, Abdel, Sanda e Victoria, evasi in Francia e latitanti in Italia.

Il suo nome è Bono Vox, di Mimmo Parisi

Due fratelli ucraini, Sergey e Denys, trascorrono la loro infanzia in un decrepito istituto dell'est: inizia da questo dato, Il suo nome è Bono Vox (LINEA-R, pag. 261). Lo scrittore Mimmo Parisi segnala quanto quei ragazzini non amino quei muri che li separano dall'esterno. Con l'amico Pyotr fanno l'esperienza di una fallimentare evasione. Ormai adolescenti sono adottati, il primo da un'aristocratica famiglia russa, il secondo da una ucraina. Alcuni mesi prima che la Federazione Russa invada l'Ucraina, perdono i contatti. Sotto il chiasso malefico delle bombe, Denys incontra Alexandra, la ragazza che gli dà un motivo per non correre sbigottito contro il fuoco nemico. Intanto il vocalist Bono Vox e il chitarrista 'The Edge', attirano l'attenzione mondiale sull'invasione dell'Ucraina. Nello scenario disperato del conflitto, i due fratelli riescono inaspettatamente a incontrarsi. Ma per Sergej quella è l'ultima volta. «Un romanzo deciso e attuale per una guerra inaspettata e inattuale.» Amilcare Fini, Nella notizia