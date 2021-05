"Sono orgoglioso di essere stato scelto per mettere musica in un evento così importante, soprattutto nella mia città". Il dj producer romagnolo Mitch B., originario di Ravenna, commenta così la sua partecipazione come artista a un evento di grande rilevanza come "Dante esule 2021 - Percorso contemporaneo".

In occasione dei 700 anni della morte di Dante, nella Darsena di Ravenna viene infatti allestita una mostra fotografica a cura di Giampiero Corelli. La mostra, intitolata "Il Lungo Viaggio, è visibile sulle pareti dell'edificio adiacente al Darsenale. All'interno del Darsenale, invece, proiezione del video "L'Essilio che mi è dato onor mi tegno". Tutte le info sull'evento sono disponibili qui: https://fb.me/e/7wuL4yXwj.

"Con altri due artisti, Hollyspleef e Ada Rey, mi occuperò della parte musicale dell'inaugurazione della mostra fotografica, prevista per sabato 22 maggio alle 17 e 30. In quell'occasione è prevista anche una performance del gruppo di danza contemporanea Di Terra e di Tulle.", racconta Mitch. B.

Mitch B., in particolare, sonorizzerà il Purgatorio. "Ho lavorato a lungo sulla selezione musicale di questo momento, scegliendo il Purgatorio perché è un 'mondo' che mi affascina molto", conclude l'artista.

Tra l'altro, è un momento davvero importante per Mitch B. come produttore discografico. La nuova versione di un suo brano MITCH B. DJ , Zen - 3am (MaTo Locos Remix) è in ottima posizione su Beatport, lo shop musicale più utilizzato dai dj di tutto il mondo.