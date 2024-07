Kvara si allena in vacanza per una ragione: c'entra Conte, il retroscena

Khvicha Kvaratskhelia è in vacanza, ma non se ne sta con le mani in mano o a grattarsi la panchina. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Antonio Conte lo ha preteso e blindato e lui, evidentemente consapevole di tutto quello che i compagni stanno vivendo, ha cominciato a rimettersi in carreggiata nel pieno delle vacanze post Europeo.

Non solo bici, sia chiaro: sta lavorando anche in campo e in palestra. E nel frattempo scalpita in attesa che sua moglie Nitsa dia alla luce il primo figlio. Nell'aria, sfuma il profumo francese del Psg: a prescindere dal rinnovo, sembra proprio che Kvara abbia voglia di ripagare la fiducia e la stima di Conte sin dal primo giorno e dalla prima amichevole. Che giocherà con la maglia del cuore".



Cheddira, tre offerte dalla Serie A ma è tutto in standby: vuole convincere Conte

Walid Cheddira lo aveva ripetuto tante volte durante la scorsa stagione: farsi trovare pronto per l'opportunità Napoli. L'ex attaccante di Frosinone e Bari è arrivato in punta di piedi al ritiro di Dimaro Folgarida e ha stupito tutti, almeno fisicamente, da Conte al suo staff. Forma impeccabile, tantissima voglia di dimostrare e anche un gol in amichevole, quello su rigore contro l'Anaune.

Il 26 enne che vanta 7 goal nel massimo campionato italiano è impegnato a convincere il suo nuovo allenatore mentre ha attirato l'interesse di diverse squadre: come riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, sul marocchino ci sarebbero Venezia, Genoa ed Empoli che hanno principalmente chiesto informazioni. Ancora un paio di settimane per provare a convincere Conte e sfruttare quest'occasione: con il "Cholito" Simeone in uscita, Cheddira potrebbe essere un'alternativa al centravanti.



Napoli su Koopmeiners? La Juventus si è portata avanti: ha già il suo 'sì'

Il primo obiettivo della Juventus per il centrocampo, in questo momento, è senza dubbio Teun Koopmeiners. Nonostante la chiusura dell’Atalanta, i bianconeri contano di sferrare l’affondo appena arriveranno i soldi dalle cessioni. E anche in questo caso potrebbe incidere molto la volontà dell’olandese, che da tempo ha detto sì alla Juventus e a Cristiano Giuntoli, con il quale è in contatto dai tempi di Napoli. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

La Vecchia Signora continua i dialoghi con il Nizza per Todibo che ha già un accordo con i bianconeri per un contratto da 2,3 circa milioni di euro a stagione. La richiesta dei francesi è tra i 35 e i 40 milioni di euro, c’è la concorrenza del West Ham e del Newcastle, ma Cristiano Giuntoli vuole puntare sulla volontà del centrale per arrivare a dama. Todibo, intanto, continua a mandare like bianconeri.



Lukaku-Napoli, Romano: "Per Conte s'è ridotto l'ingaggio da 11mln a 6!"

"Romelu Lukaku continua ad aspettare il Napoli". Lo ha scritto il giornalista Fabrizio Romano che torna a descrivere il domino degli attaccanti: l'arrivo del belga a Napoli è strettamente legato alla partenza di Osimhen destinazione Parigi. Contemporaneamente però il Napoli non rallenta: è stato raggiunto un principio d'accordo con l'attaccante belga per un contratto da 6 milioni fino a giugno 2027, fortissima la volontà di ritrovare Conte e affermarsi in Serie A. Lo step che sbloccherebbe la trattativa è proprio la riduzione dello stipendio del belga, da 11 milioni attuali a 6 milioni a Napoli (più bonus)



Braglia: "Napoli da scudetto e Lukaku con Conte può tornare quello dell'Inter"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante la trasmissione Calciomercato e Ritiri, è stato l'ex portiere Simone Braglia.

E' ancora l'Inter molto più avanti rispetto alle altre?

"I traguardi dell'Inter sono lo Scudetto ma anche la Champions. Anzi l'appetito è più sull'Europa. La squadra che vedo più vicina è il Napoli, se arriva Lukaku. Il Napoli può sicuramente lottare per il titolo, è una squadra che è competitiva, al di là che giochi o meno le coppe. Anche la Juve non giocando le coppe lo scorso anno è rimasta per 2/3 a ridosso dell'Inter e poi per altre questioni ha perso terreno. Il Napoli, con un allenatore esigente come Conte, credo che sia l'antagonista dell'Inter".

Lukaku può tornare quello visto all'Inter?

"Sì, credo che il belga possa farlo. Sotto la guida di Conte credo rifarebbe quel tipo di campionato".