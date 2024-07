Daniele Ragone, Amministratore Unico di Progetti del Cuore, ha preso parte alle iniziative benefiche organizzate da LILT in occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna, mettendo a disposizione il personale e le competenze della Fondazione Progetti del Cuore S.r.l. al fine di diffondere una cultura della prevenzione e contribuire alle diagnosi gratuite.



Daniele Ragone: la lotta contro i tumori femminili

La Fondazione Progetti del Cuore S.r.l., guidata da Daniele Ragone, ha partecipato alle iniziative organizzate da LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori) in occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna. LILT ha offerto, nel corso dell’intera giornata, screening gratuiti per le neoplasie, mirando a coinvolgere un ampio numero di donne e a favorire diagnosi precoci, essenziali per un trattamento efficace. Fondamentale è stato il supporto di Unità Mobile di Fondazione Consulcesi, in collaborazione con FIMMG, e dell’Unità Mobile di Fondazione Progetti del Cuore.



Daniele Ragone: “Onorati di contribuire ai programmi del LILT”

Daniele Ragone ha sottolineato l’orgoglio con cui Progetti del Cuore S.r.l. ha collaborato con LILT e altre Fondazioni benefiche, evidenziando anche l’importanza della prevenzione nella tutela della salute. “Fondazione Progetti del Cuore riconosce l’importanza di questo evento nel sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere la consapevolezza a tutela della salute della donna”, ha dichiarato il manager. “È fondamentale garantire l’accesso a cure mediche di qualità, la prevenzione delle malattie e la promozione del benessere delle donne di tutte le età. Siamo onorati – ha concluso Daniele Ragone – di poter sviluppare a livello nazionale insieme a LILT un programma di sensibilizzazione sulle tematiche di prevenzione oncologica e di poter offrire gratuitamente screening per le neoplasie.”