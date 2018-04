D- Style, il famoso brand degli occhiali artigianali di lusso splende in tv con "Riccanza"

Dstyle in TV con Riccanza. Dstyle approda in TV in uno dei programmi più trendy del momento: Riccanza.

Domenico Auriemma, artista degli occhiali artigianali di lusso , campano originario di Afragola, viene contattato dalla redazione del programma grazie a Noemi Montanaro, una delle protagoniste della seconda stagione di Riccanza su sky canale 133 mtv television . La trasmissione va ad evidenziare il tenore di vita le scelte e la quotidianita' di 4 mamme molto ricche e italiane .

Auriemma, nelle stesse puntate , mostra una serie di lavorazioni possibili da realizzare per gli occhiali luxury anche in sinergia con il brand delle borse della "Montanaro Cecil Zaffiro".

Dopo la fashion week a Dubai e la popolarità come ottico dei Vip, Auriemma, col prezioso brand Dstyle, aggiunge una tappa importante ad un percorso professionale e di visibilità già eccezionale.