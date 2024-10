PHTOBYA è un marchio di occhiali artigianali, realizzati con acetato giapponese di alta qualità e creati per durare nel tempo. Ogni occhiale rappresenta un connubio tra stabilità tecnica, estetica, personalità e cura dei dettagli, esaltando l'individualità di chi li indossa. Il brand si distingue per un design senza tempo, unico e una produzione sostenibile.

PHTOBYA: occhiali di design che raccontano la tua essenza



In un mondo sempre più dominato dal fast-fashion, PHTOBYA si distingue come un marchio che punta alla qualità e alla durabilità. I suoi occhiali sono molto più che semplici accessori: sono espressioni di personalità e simboli di eleganza. Infatti, l’obiettivo del brand è creare qualcosa che non solo valorizzi il volto, ma anche l’essenza di chi li indossa. Ogni occhiale è realizzato con materiali di eccellenza e modellato con una cura che riflette la passione e la dedizione di chi li ha creati. PHTOBYA ha scelto di utilizzare lastre di acetato da 16 mm per garantire stabilità e resistenza nel tempo, rendendo ogni modello unico, proprio come una scultura. Ogni dettaglio, dalle cerniere alla minuteria, è stato progettato per esaltare il valore dell’oggetto perché ogni accessorio dovrebbe essere un compagno di vita, capace di arricchire i momenti quotidiani con stile e comfort.



Eleganza e qualità: gli occhiali PHTOBYA per chi cerca il meglio

Il team di PHTOBYA ha una missione chiara: creare occhiali che riflettano l’essenza di chi li indossa, puntando su un design raffinato e una qualità senza compromessi. Ogni modello della collezione nasce da un processo meticoloso che inizia con la selezione di materiali pregiati e termina con la cura dei più piccoli dettagli. Secondo l’azienda, il processo di creazione degli occhiali è paragonabile all'arte della scultura, poiché si tratta di prendere un materiale grezzo per cui è necessario, prima, immaginare e poi dargli concretamente una nuova forma. Per l’azienda, ogni occhiale è un’opera d’arte che racchiude non solo l’anima di chi lo ha sognato, ma soprattutto, di chi lo indossa. Dalla scelta dei colori delle lenti alla realizzazione di cofanetti in legno personalizzati, tutto è pensato per offrire un’esperienza unica e duratura, che accompagni il cliente nel tempo. La filosofia di PHTOBYA va oltre il prodotto: si tratta di una visione del mondo che punta a dare valore al tempo, alla bellezza e alla personalità.