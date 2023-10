Da diversi anni a Torretta Antonacci, in provincia di Foggia, l’Associazione “Terra e Libertà” ha costruito un processo di sindacalizzazione dei braccianti, fondato sull’auto-organizzazione e sul protagonismo diretto dei lavoratori: l'occupazione della terra (alcuni ettari di terre pubbliche abbandonate da anni all’incuria), nasce da qui, dalla determinazione dei braccianti stessi di costruire un percorso di riappropriazione dal basso della terra, un pezzo dell'immenso patrimonio fondiario pubblico abbandonato, ma che può rappresentare un segnale chiaro di controtendenza e di rottura verso le politiche di sfruttamento intensivo delle terre e delle persone che le lavorano.

Il lavoro svolto fino ad ora da parte dei volontari è stato totalmente a titolo gratuito, ma proprio da qui è nata l’idea di realizzare una passata di pomodoro artigianale, che non sia solo un condimento ma anche un segnale per dimostrare la possibilità di combattere per i diritti dei braccianti e organizzare una filiera alimentare rispettosa della terra e del lavoro.

La campagna di raccolta fondi lanciata su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, servirà ad ottenere le risorse economiche per ripartire con la semina invernale e un fondo per il sostegno di altre lotte bracciantili e occupazioni di terre pubbliche incolte. L’Associazione, nel breve periodo, ha in programma iniziative sui territori di incontro tra braccianti, consumatori e altri lavoratori della filiera agroalimentare.

Per maggiori informazioni:

https://www.produzionidalbasso.com/project/dalle-terre-occupate-la-salsa-terra-e-liberta-dei-braccianti-foggiani/