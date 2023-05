Lucca, 2 maggio 2023 – Euroansa, società di mediazione creditizia che conta più di 800 collaboratori e oltre 270 agenzie distribuite su tutto il territorio italiano, ha approvato in data 26 aprile il Piano di Incentivazione 2023-2028, a beneficio di quei collaboratori che sapranno contribuire in modo attivo al conseguimento degli obiettivi del piano industriale.

Dopo un 2022 chiuso con successo, con un fatturato che supera i 47 milioni di euro e un EBITDA di oltre 8 milioni di euro, Euroansa si conferma proiettata verso la crescita, come dimostrano già i risultati del primo trimestre 2023, nonostante questo si presenti come anno sfidante da un punto di vista congiunturale, con un mercato mutui in rallentamento a causa dei tassi di interesse crescenti e dell’inflazione.

Ecco perché la società ha deciso di riproporre un incentivo a favore della propria rete, identificandola ancora una volta come vera generatrice di valore aggiunto e a nuova dimostrazione di quanto la società fondi le proprie radici nello spirito di squadra.

A poco più di un anno dalla conclusione del Piano di Stock Grant 2015-2020, forte della solidità di business e del suo posizionamento di mercato, ripropone un Bonus pari al 5% dell’Ebitda cumulato dei prossimi sei anni, da dedicare ai best performer. La società dimostra così di credere fortemente nella fidelizzazione, tanto che tale incentivo è condizionato solamente al conseguimento di obiettivi economici.

«Quando abbiamo pensato a questa nuova iniziativa volevamo dare un segnale forte di fiducia nei risultati raggiungibili e allo stesso tempo far sì che i nostri collaboratori ne potessero raccogliere i frutti – dichiara Ansano Cecchini, Presidente e Amministratore Delegato di Euroansa – Aver dato vita a questo nuovo incentivo è la testimonianza delle ambiziose e concrete aspettative che riponiamo nel nostro progetto di business e negli obiettivi di crescita».