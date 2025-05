Dopo le due menzioni speciali ricevute dal Dipartimento di Protezione Civile Regionale per le attività di protezione civile del Comune di Milazzo, l’Assessore Francesco Coppolino e Giacomo Villari, dirigente del Settore Protezione Civile, stanno lavorando per l’attuazione della pianificazione comunale emergenziale recentemente aggiornata ed implementata su piattaforma digitale. Nei giorni scorsi si è conclusa la prima fase attuativa del nuovo Piano di emergenza comunale. In città è stata installata la segnaletica delle Aree di Emergenza (di Attesa e di Ricovero della Popolazione nonché di Ospitalità ai sistemi di soccorso), dislocate in tutto il territorio comunale.

Questa fase è stata coordinata da Gabriele Di Bartola, che insieme all’altro progettista del Piano, Antonio Rizzo, si sta occupando anche della seconda fase attuativa inerente all’informazione alla popolazione dei contenuti del Piano e delle norme comportamentali da tenere in caso di evento rischioso. Già due gli incontri informativi per gli studenti svolti all’interno delle scuole superiori: Liceo Impallomeni e Istituto Agrario, ora seguiranno quelli negli altri istituti scolastici secondari e nei centri socio-culturali-religiosi di maggior aggregazione in modo da trovarsi pronti alla fase delle esercitazioni interforze sul territorio che si terranno nel prossimo autunno coinvolgendo la popolazione.

Si invita nel frattempo la popolazione ad iscriversi al portale istituzionale “Alert System” per ricevere immediate comunicazioni ufficiali in caso di evento rischioso e ad informarsi da subito sui contenuti del piano di emergenza comunale già visionabile sul sito del Comune. “Non bisogna – precisa Coppolino – aspettare l’eventuale verificarsi dell’evento per sapere cosa fare”. Con l’avvio di queste attività, avviate per la sicurezza dei cittadini, Milazzo diventa, in ambito regionale, uno dei Comuni di area vasta più importanti, sensibili ed efficaci in tema di protezione civile anche in considerazione della pregevolezza, urbanizzazione e complessità del territorio comunale mamertino.