Le seducenti emozioni di Eles Italia per Maria Grazia Cucinotta ed il cast del film 'Tutto Liscio!'

Maria Grazia Cucinotta, la talentuosa e meravigliosa attrice italiana, conosciuta a livello internazionale per i suoi ruoli in "Il Postino" e come Bond Girl nella saga di James Bond "Il Mondo Non Basta", è la protagonista del nuovo film "Tutto Liscio!", prodotto da 'La Famiglia Film' di cui l'attore Piero Maggiò, protagonista maschile, è il presidente e diretto da Igor Maltagliati.

Una storia che vuol far conoscere al mondo Rimini ed i valori che essa rappresenta, un viaggio alla scoperta della riviera romagnola e delle profonde radici culturali che questa regione possiede. Sul set Maria Grazia Cucinotta ricopre il ruolo di cantante ed ex moglie del protagonista Piero Maggiò, vivendo con lui il mondo delle orchestre, delle balere, dell’amore per le tradizioni proiettate in un mondo contemporaneo.

Ed è proprio questa passione per la propria terra d’origine e questa grande volontà di rispettarne gli usi ed i costumi che unisce la griffe Eles Italia alla favolosa attrice Maria Grazia Cucinotta che, in alcune scene del film ‘Tutto Liscio!’, indossa le creazioni di Silvia e Stefania Loriga ispirate alla superba bellezza della Sardegna.

Modi di esprimersi differenti per evidenziare il concetto dell’Italian lifestyle e delle sue innumerevoli sfaccettature: Maria Grazia Cucinotta, con la sua abilità ed esperienza nel mondo del cinema, ci mostra lo splendore della Romagna ed Eles Italia che attraverso la moda racconta la storia di un’isola con tutto il fascino, le vicende remote ed i segreti culturali che quella terra manifesta.

Gli abiti demi couture e gli accessori realizzati da Silvia e Stefania Loriga sono perfetti per un set cinematografico, eleganti e lussuosi sono dei veri e propri gioielli da indossare grazie all’ esclusiva lavorazione, fatta a mano, in cristalli, gemme e Swarovski che impreziosisce ogni creazione, rendendola sensazionale ed inconfondibile.

Il film è stato presentato in première mondiale a Los Angeles durante il mese di Febbraio. La première italiana si terrà il 7 Aprile al Multiplex Le Befane Rimini.