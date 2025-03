Apple TV+ si trova in un momento critico, costretta a una profonda revisione della sua strategia a causa di significative perdite finanziarie e di una serie di costosi fallimenti cinematografici. La piattaforma di streaming ha registrato perdite superiori a 1 miliardo di dollari, un dato allarmante che ha innescato una riorganizzazione interna.

I recenti insuccessi commerciali di produzioni di punta come "Killers of the Flower Moon", "Napoleon" e "Argylle", ognuna con budget superiori ai 200 milioni di dollari, hanno evidenziato la necessità di un cambiamento radicale. Questi film, pur avendo generato interesse e aspettative, non sono riusciti a tradursi in un ritorno economico sufficiente, mettendo in discussione la sostenibilità del modello di grandi produzioni.

Di conseguenza, Apple TV+ ha intrapreso una revisione strategica che prevede una drastica riduzione del budget e una limitazione delle uscite cinematografiche. L'azienda si sta ora concentrando su produzioni a basso costo, con l'obiettivo di contenere le spese e migliorare la redditività. Questa inversione di tendenza segna un allontanamento dalla precedente strategia di puntare su film di grande richiamo, un approccio che, nonostante l'ambizione, non ha prodotto i risultati sperati.

Il futuro della piattaforma è ora appeso a un filo, con il successo del film "F1" di Joseph Kosinski, con Brad Pitt, che assume un'importanza cruciale. Questa produzione, con un budget superiore ai 300 milioni di dollari, rappresenta un investimento significativo e il suo esito determinerà se Apple TV+ sarà in grado di recuperare le ingenti perdite e di tracciare una nuova rotta verso la sostenibilità.