La FIFA starebbe spingendo perché i campionati di calcio possano prendere in considerazione una formula diversa dall'attuale che prevede partite di andata e ritorno, ipotizzando tornei con un solo girone seguiti poi da partite da dentro o fuori. Un'ipotesi, quella dei playoff, che è da tempo sostenuta anche dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, specialmente dopo il gradimento del pubblico ottenuto dalla formula scelta questa estate per Europa League e Champions League.

Con tornei organizzati in tal modo, secondo il presidente della FIFA Gianni Infantino, si favorirebbe l’imprevedibilità e si eviterebbero partite inutili, riducendo drasticamente anche il numero di impegni.

"Quella dei play-off", ha detto Gravina nella conferenza stampa seguita alla riunione odierna del Consiglio federale della Figc, "è un’idea sulla quale sto lavorando da tempo e mi auguro di trovare condivisione da parte degli altri soggetti del mondo del calcio. Oggi ci sono troppi impegni a livello di competizioni sportive, entriamo subito in fibrillazione quando una partita viene rinviata e deve essere recuperata.Una volta riavviati i campionati – ha proseguito Gravina nel suo intervento – è mia intenzione convocare i presidenti delle componenti per ricominciare a parlare di un progetto progressivo e complessivo di riforma del sistema calcio. Dobbiamo valorizzare un prodotto che rischia di diventare non più appetibile".

L'obiettivo della Fifa è quello di suddividere il calendario delle gare in periodi separati e ben definiti durante una stagione, riservati ognuno a una competizione, suddivisi tra campionati nazionali, play-off, coppe europee e tornei internazionali.