Napoli, inizia il ritiro nel segno di Conte. E c’è anche Osimhen

Inizia ufficialmente la nuova stagione del Napoli, quella del riscatto dopo il decimo posto della passata stagione. Agli ordini di Antonio Conte, in quel di Castel Volturno, i componenti del gruppo squadra hanno raggiunto il centro sportivo di buon’ora per il primo giorno di lavoro. Presente anche uno dei volti nuovi del mercato: Leonardo Spinazzola, dopo le visite mediche di lunedì, è pronto a mettersi a disposizione del nuovo allenatore, così come Rafa Marin, altro acquisto: arriva dal Real Madrid. Tra i primi ad arrivare Victor Osimhen (intorno alle 8.15) alle prese con un futuro ancora tutto da scrivere.

Giornata importante anche per Alessandro Buongiorno. Il difensore, nella giornata di lunedì, ha salutato giocatori e tifosi granata al Filadelfia. Dopo 17 anni di militanza granata Buongiorno lascia il Torino per una cifra di 35 milioni più 5 di bonus ed è pronto ormai a raggiungere Conte, che lo ha fortemente voluto, al Napoli. Si unirà ai suoi nuovi compagni di squadra, prendendo parte anche al ritiro dall’11 al 21 luglio a Dimaro-Folgarida (Trento). Dal 25 luglio al 9 agosto a Castel di Sangro (L’Aquila).



Sky - La confessione di Osimhen ad alcuni amici: "Sarebbe bello restare a Napoli con Conte"

Quale sarà il futuro di Victor Osimhen? Oggi il nigeriano è stato tra i primi ad arrivare a Castel Volturno per il primo giorno di raduno del Napoli. La redazione di Sky Sport 24 fa sapere: “Victor Osimhen è rientrato a Napoli con moglie e figlia, ieri è stato ad un parco acquatico.

Ad alcuni amici avrebbe anche confessato “sarebbe bello restare, c’è un grande allenatore ed un nuovo progetto per ripartire”. Ad oggi nessuna squadra si avvicina alla cifra della clausola, sullo sfondo il PSG che può essere sempre un’opportunità”.



Rai - Napoli-Hermoso, c’è l’accordo verbale! Vuole Conte, ma bisogna prima sfoltire

Il giornalista esperto di mercato Ciro Venerato al sito TGR ha riferito le ultime sul mercato del Napoli e su Mario Hermoso: “Dopo Buongiorno il Napoli spera di aggiungere anche Hermoso alla rosa partenopeo. Mai uscito dai radar lo spagnolo. E l'Inter non ci ha seriamente pensato (già detto alla domenica sportiva). Bisognerà solo aspettare. Il Napoli deve sfoltire. Natan e Ostigard sono sul mercato. L'entourage ha metabolizzato il messaggio campano e aspetterà gli esiti delle trattative.

Senza fretta ma con sincero ottimismo. Hermoso sogna Napoli e la maglia azzurra. Ha già rifiutato offerte economicamente importanti pur di giocare e lavorare con Antonio Conte. Accordo economico verbalmente trovato. Vicini alla quadra (3.5 netti x tre anni). E accordo già trovato su commissioni. Notizie che l'entourage conferma. Unica e solo controindicazione la rosa da sfoltire in terza linea. Calma e gesso. C'è tempo per arrivare anche ad Hermoso”.



Sky - Buongiorno in arrivo: domani le visite, prenderà parte al ritiro di Dimaro

Oggi è iniziata ufficialmente la nuova stagione del Napoli. Agli ordini di Antonio Conte, a Castel Volturno, i primi giocatori della squadra hanno raggiunto il centro sportivo di buon'ora per il primo giorno di lavoro. Giornata importante anche per Alessandro Buongiorno. Il difensore, nella giornata di ieri, ha salutato giocatori e tifosi del Torino al Filadelfia.

Dopo 17 anni di militanza granata Buongiorno lascia il Torino per una cifra di 35 milioni più 5 di bonus ed è pronto ormai a raggiungere Conte, che lo ha fortemente voluto al Napoli. Domani svolgerà le visite mediche a Villa Stuart e poi si unirà ai suoi nuovi compagni di squadra, prendendo parte anche al ritiro dall'11 al 21 luglio a Dimaro-Folgarida e dal 25 luglio al 9 agosto a Castel di Sangro. A riferirlo è Sky Sport.



Inter, Josep Martinez è ufficiale: il comunicato del club

Inerazzurri hanno ufficializzato l’arrivo di Josep Martinez come nuovo portiere per la prossima stagione. Il 26enne, dopo l’annata in Serie A al Genoa, sarà un nuovo giocatore, nonché il sesto spagnolo, della squadra campione d’Italia. Accordo trovato sulla base di 13.5 milioni di euro più 2 di bonus



Ufficiale, Moise Kean è un nuovo giocatore della Fiorentina

La Juventus saluta Moise Kean, che passa a titolo definitivo alla Fiorentina. Si separano le strade dell’attaccante ventiquattrenne e della Juventus dopo l’ultima parentesi insieme che durava dall’agosto del 2021.



Roma, i giallorossi non aspettano e mollano Chiesa

Con la necessaria premessa che le vie del mercato sono infinite e che, come sempre, tutto può cambiare, la Roma ha però deciso, con fermezza, di abbandonare la pista Chiesa. Il motivo è semplice: il giocatore non è convinto, vuole scegliere con calma il futuro dopo il matrimonio e aspettare: la Roma ha, però, altre esigenze. La società giallorossa si sente tranquilla, visto che ha offerto al ragazzo un ruolo da protagonista ma tutti a Trigoria, dalla Ceo Souloukou al ds Ghisolfi, fino naturalmente a De Rossi e alla proprietà, vogliono calciatori affamati e convinti. Visto che così non è addio a Federico Chiesa, con la voglia di cercare qualcuno che non veda l’ora di indossare la maglia della Roma. Chiesa, invece, per ora ha preso tempo e preferisce riflettere, dedicarsi al matrimonio e smaltire la delusione dell’Europeo. La Roma quindi ha abbandonato la pista.