In riferimento ad alcune polemiche, che stanno animando i social relative alla realizzazione delle “strisce blu”, specie nel centro cittadino e in particolare in prossimità di esercizi commerciali (subito rimossi), i funzionari dell’Ufficio tecnico del Comune hanno inteso chiarire che i “Piani parcheggio”, messi a bando per l’avvio della sosta a pagamento, risalgono al 2018, come da planimetrie allegate e non sono state approvate dall’attuale Amministrazione.

Al riguardo si richiama la delibera numero 55 del 31 marzo 2018 evidenziando che all’interno dello stesso provvedimento vengono spiegate le motivazioni, che hanno portato a delimitare le nuove aree e proprio nella via Francesco Crispi vengono individuati ulteriori 16 parcheggi ad alta rotazione e anche a servizio notturno.

Tra questi – si aggiunge – ci sono proprio quelli che stamattina sono stati erroneamente tracciati, nonostante l’attuale Amministrazione avesse dato disposizione di non tenerli in considerazione e di estrapolarli, in quanto erano fuori luogo, proprio perché già nel 2018 quelle attività erano presenti sul territorio.