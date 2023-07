I leggendari Europe sono pronti a scuotere l'Italia con un'esibizione straordinaria al Ferrara Summer Festival, il 6 luglio 2023. Questa band rock, amata da milioni di fan negli anni '80 e '90, sta attualmente vivendo un momento di successo internazionale senza precedenti. Joey Tempest alla voce, Mic Michaeli alle tastiere, Ian Haugland alla batteria, John Levén al basso e John Norum alla chitarra sono pronti a incendiare il palco con la loro energia travolgente. Con oltre 23 milioni di copie vendute in tutto il mondo, gli Europe hanno conquistato i cuori di fan di ogni angolo del pianeta. Brani come "The Final Countdown", "Carrie", "Rock the Night", "Superstitious", "Cherokee", "I'll Cry for You" e "Open Your Heart" hanno fatto sì che la band diventasse un'icona del panorama musicale. Il loro stile unico, che fonde l'hard rock melodico con il rock progressivo, ha influenzato intere generazioni di artisti.

Dopo lo scioglimento negli anni '90, gli Europe si sono riuniti nel 1999, dimostrando una vitalità artistica inarrestabile. Hanno continuato a regalare emozionanti tour e a pubblicare nuovi album e singoli di successo come "War of Kings", "New Love in Town", "Days of Rock 'n' Roll", "Walk The Earth", "Girl From Lebanon" e "In My Time". La loro musica continua a risuonare con energia e passione, consolidando il loro status di leggendaria band rock intramontabile. Il concerto di Ferrara è un'opportunità unica per tutti i fan di rivivere i momenti epici che hanno segnato un'intera era del rock. L'attesa per questo evento è alle stelle e i biglietti stanno scomparendo a velocità incredibile. Gli Europe hanno il potere di trasformare ogni concerto in un evento indimenticabile e questa volta non sarà diverso. I fan avranno l'incredibile opportunità di immergersi in un'esperienza musicale coinvolgente e unica, riassaporando l'energia e l'atmosfera dei giorni d'oro della band.

Ferrara Summer Festival è ormai entrato nel vivo. In Piazza Trento Trieste, nel pieno centro di una città simbolo del Rinascimento italiano nel mondo, regala emozioni con concerti ed eventi. L'organizzazione del Ferrara Summer Festival porta la firma di Fabio Marzola, presidente dell'Associazione Musicale Butterfly ed il patrocinio di Comune di Ferrara e Regione Emilia-Romagna.

Un weekend o una pausa durante la settimana a Ferrara, una città meravigliosa, è sempre un'ottima idea. Se poi tutto questo succede d'estate e c'è la possibilità di vivere anche un concerto o uno show in Piazza Trento Trieste, in pieno centro città, grazie ad una rassegna decisamente eterogenea come Ferrara Summer Festival, il risultato sono momenti di puro relax tutti da vivere... e poi da ricordare.



Ferrara Summer Festival, cos'è

Ferrara Summer Festival è una manifestazione che punta a proporre Artisti ed Eventi presentando una Rassegna di Spettacoli Musicali, e non, nel periodo estivo all'interno del Centro Storico di Ferrara. La cornice rinascimentale della città di Ferrara crea la suggestione per vivere serate di spettacolo uniche. L'organizzazione del Ferrara Summer Festival porta la firma di Fabio Marzola, presidente dell'Associazione Musicale Butterfly ed il patrocinio di Comune di Ferrara e Regione Emilia-Romagna.