Nella notte scorsa, all’aeroporto di Catania, è divampato un incendio, i Vigili del Fuoco hanno ricevuto la prima chiamata alle 23:29 di ieri sera.



COSA È ACCADUTO

I pompieri, arrivati all'aeroporto, hanno subito spento alcune fiamme provenienti da un'area circoscritta, ma ormai il fumo aveva invaso tutta la struttura, costringendo tutte le persone ad evacuarla. Al momento, secondo una prima indagine, l'incendio sarebbe scoppiato in uno dei box riservato al noleggio delle auto. Verosimilmente, sarebbe avvenuto un corto circuito nell'impianto di condizionamento.



DICHIARAZIONI

Il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci afferma che fortunatamente non ci sono stati feriti ed è fiducioso di rimettere nel pieno delle funzioni la struttura entro 2 giorni. La Sac, società che gestisce l'aeroporto, dichiara di star facendo tutto il possibile per aprire almeno il Terminal C per garantire un minimo di partenze e arrivi.

Per ridurre il più possibile il disagio, la Regione Sicilia, in accordo sia con Sac che con Trenitalia ha attivato un tavolo di coordinamento per ripartire i voli negli altri aeroporti siciliani e i viaggi su terra, venendo incontro alle esigenze di cittadini e turisti.



INCHIESTA DELLA PROCURA DI CATANIA

Il cortocircuito è solo la prima indagine ricostruita dai Vigili del Fuoco, ma adesso tocca ai magistrati della Procura di Catania definirne le cause. Si parla già sia di incendio colposo che di incendio doloso.