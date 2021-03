L'incredibile rimonta del secondo tempo di Crotone - Bologna, finita 2-3 in favore dei felsinei, inguaia i calabresi che in classifica rimangono fermi a 15 punti in ultima posizione, mentre il Bologna a quota 34 si porta momentaneamente nel lato sinistro della classifica.

Come detto, il Crotone chiude il primo tempo in vantaggio per 2-0 con le reti di Messias al 2' e Simy su rigore al 40'.

Il secondo tempo, però, è tutto di marca rossoblu. Al 17' Soumaoro accorcia le distanze e tra il 20' e il 29' arrivano i gol di Schouten e Skov Olsen.



TABELLINO

Reti: 2' Messias (C), 40' rig. Simy (C), 62' Soumaoro (B), 70' Schouten (B), 84' Skov Olsen (B)

Crotone (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Cuomo (86' Riviere); Pedro Pereira, Messias, Petriccione (75' Vulic), Benali, Molina; Simy, Di Carmine (75' Rispoli);. All. Cosmi

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks (59' Vignato); Dominguez (59' Sansone), Svanberg (46' Schouten); Orsolini (46' Skov Olsen), Soriano, Barrow; Palacio (86' Poli). All. Mihajlovic

Ammoniti: Cuomo (C), Dijks (B), Soumaoro (B), Petriccione (C), Dominguez (B), Djidji (C), Palacio (B), Soriano (B), Danilo (B), Skorupski (B), Golemic (C).







Crediti immagine: twitter.com/BolognaFC1909en/status/1373334774765350913