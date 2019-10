Tra poco più di 24 ore (Allianz Stadium, alle ore 21 di mercoledì) la Juventus sfiderà il Genoa tra le mura amiche, cercando il riscatto dopo il mezzo passo di Lecce.

Maurizio Sarri conferma ancora una volta dall'inizio l'uomo del momento, quel Paulo Dybala che nelle ultime tre uscite ufficiali ha timbrato il cartellino ben quattro volte.

I numeri parlano chiaro e mettono in evidenza la classe dell'argentino, tanto che i tifosi della Juventus sono in estati e stanno esprimendo molta "Joya" per la presenza dal primo minuto del loro gioiello anxhew per il prossimo appuntamento casalingo della loro squadra.



Nelle 104 sfide in Serie A tra i due club, la Juventus che ha vinto 62 volte, 21 i pareggi e 21 le vittorie del Genoa. Il Genoa ha vinto l'ultimo incontro di Serie A contro la Juventus (2-0 a marzo 2019) e non registra due successi di fila contro i bianconeri sin dal 1991.

La formazione bianconera ha perso solamente due delle ultime 29 partite di Serie A disputate il mercoledì ed una di queste è stata proprio contro il Genoa... proprio in ottobre, nel 2014, con gol di Luca Antonini nei minuti di recupero. Però, questo Genoa è da febbraio che non vince una partita in trasferta in Serie A, dove ha fato registrare sei pareggi e sette sconfitte.