Dal 25 maggio presso Cineteca Milano Arlecchino torna il Milano Korea Film Festival, organizzato dal Consolato Generale della Repubblica di Corea a Milano, in collaborazione con il Florence Korea Film Fest e Cineteca Milano. Tutte le proiezioni del sono gratuite e per l’accesso, è necessaria la prenotazione sul sito della Cineteca Arlecchino.

La serata inaugurale del 25 maggio apre con la proiezione del nuovo film di Park Chan-wook, Decision to Leave, un nuovo grande classico del noir, un’opera raffinatissima e profondamente hitchcockiana e contemporanea che raccolto il plauso della critica internazionale. Nel corso della rassegna trovano spazio in calendario film come lo storico Hansan Rising Dragon Redux di Kim Han-min, il thriller politico Hunt di Lee Jung-jae (protagonista di Squid Game, qui nel ruolo di regista), e The Novelist’s di Hong Sang-soo, che ci presenta la scrittrice Jun-hee e i suoi vari incontri in un’opera premiata con il Gran Premio della Giuria a Berlino 2022.

Da segnalare nell’ambito del Milano Korea Film Festival anche la presentazione del libro Squid Game. Creato da Hwang Dong-hyuk (Dino Audino Edizioni, 2022) che si terrà venerdì 26 maggio ore 19.00 alla presenza degli autori (Giuseppina De Nicola, Giorgio Glaviano e Giovanna Volpi).





Ecco il programma completo:

Giovedì 25 maggio ore 21

Decision to Leave di Park Chan-wook

https://arlecchino.cinetecadimilano.18tickets.it/film/18685

Domenica 28 maggio ore 21.15

Hansan: Rising Dragon di Kim Han-min

https://arlecchino.cinetecadimilano.18tickets.it/film/18686

Giovedì 1 giugno ore 19.00

The Novelist's Film di Hong Sang-soo

https://arlecchino.cinetecadimilano.18tickets.it/film/18687