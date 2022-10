WhatsApp starebbe testando una modifica dei propri gruppi raddoppiando il numero dei partecipanti dagli attuali 512 a 1024. La nuova funzionalità non è stata rilasciata e non ci sono ancora certezze se lo sarà in futuro. Al momento, infatti, si tratta solo di un test a numero chiuso per gli iscritti al canale beta di WhatsApp.

La nuova funzionalità costituirebbe un "passettino" in avanti per rispondere alla concorrenza, anche se, in quel caso, la strada da percorrere è ancora molto lunga, considerando che i gruppi di Telegram possono arrivare a contenere fino a 200 mila utenti.

Comunque, WhatsApp sarebbe al lavoro anche su altre modifiche, come l'introduzione dei link per le chiamate e la possibilità di bloccare la cattura degli screenshot quando all'interno di una conversazione sono presenti elementi di poco rilievo.