Il brano del cantautore sugli stores digitali e dal 24 giugno nelle radio.

“La notte di più” è il nuovo singolo dell’artista e cantautore Giuseppe Binetti, sui principali stores digitali e dal 24 giugno nelle radio italiane in promozione nazionale.

La notte generalmente è rifugio dell’anima, dove il cuore custodisce segreti, malinconie, dolori, speranze e amori. Ed è proprio nella notte, dove Giuseppe cerca respiro e trova riposo da giornate ricche di impegni familiari, sportivi, musicali e lavorativi. La “notte” è il momento in cui si concentrano i nostri pensieri, i nostri sogni ed è anche quel momento dove nasce la creatività, come una poesia o come nel caso del nostro cantautore di un nuovo brano musicale: “La notte di più… un’ombra che lo avvolge, dove si sente al sicuro e al riparo e un’alba che lo aspetta con una nuova luce”. Il nostro Giuseppe scrive: “Tra i segreti della notte, trovo la verità. Nel buio scorgo la via, verso un’altra realtà”.

È proprio durante la notte, che mi isolo, cerco una meditazione più intensa, prendo la mia chitarra e scrivo sensazioni, pensieri ed emozioni che mi travolgono dentro, e grazie alla nuova collaborazione di Luciano Valente, autore, compositore, arrangiatore, oltre che compagno di palco con il tributo dei RADIO VASCO, a distanza di pochi mesi nasce questo nuovo brano per l'estate, dove la direzione artistica, è affidata a Mauro Dalsogno di Radionorba. Avendo raggiunto ben 3 brani oltre i 100.000 ascolti con “Proprio quella notte”, "La libertà", "Dentro l'anima", è stato siglato anche un accordo con il colosso svedese Spotify, dove mensilmente vengono scelti dei brani e proposti nella nuova ricerca degli ascoltatori... Che dire: la sua timbrica vocale rende originale ogni canzone ed orecchiabile già al primo ascolto.

Di F. Adornetto

