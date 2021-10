Il problema della sora Meloni è che quando vede rosso, non riesce più a frenarsi.

Per questo motivo, un paio di giorni aveva così commentava la foto riprodotta di seguito:

"Nella manifestazione contro tutti i fascismi e gli estremismi sventola la bandiera dell'Unione Sovietica, ovvero uno dei regimi più sanguinari della storia dell'umanità. Alè".



Per la sora Meloni, vedere quella bandiera deve essere stata un'esperienza drammatica, quasi fatale... anche se non si riesce a comprendere il perché del suo interesse nei confronti di una manifestazione a cui lei aveva detto di non partecipare, perché in essa non vi si riconosceva, tanto da far persino le pulci ad una bandiera.

Ma la logica della Meloni va ben oltre la comprensione di noi miseri mortali.

In ogni caso, venuta a sapere dell'esternazione della leader di Fratelli d'Italia, la moglie del responsabile che aveva osato tanto (la signora nell'immagine in alto), ha pensato bene di correggerla... in questo modo:

"Cara Giorgia... Sono Olga... Sono madre... Sono cattolica... Sono italiana...

La bandiera che sventolava a Piazza San Giovanni la portava mio marito...

La bandiera è italiana perché era della sezione fiuggina del PCI".

Marcello De Santis, il marito di Olga, ha confermato, spiegando il motivo del gesto...