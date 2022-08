Al penultimo giro, dopo aver condotto in testa per metà gara il Gran Premio della Gran Bretagna sul circuito di Silverstone, Francesco Bagnaia si è ritrovato a dover rintuzzare l'attacco di uno scatenato e rinato Maverick Vinales che era quasi riuscito a mettere la ruota della sua Aprilia davanti a quella della Ducati del pilota torinese.

L'attacco decisivo è stato così rimandato all'ultimo giro, ma Vinales, andato lungo nel primo settore dove sembrava avere più chance di sorpasso, ha poi desistito dal tentare il tutto per tutto nelle ultime curve, decidendo di non mettere a rischio un comunque onorevolissimo secondo posto.

Pertanto, la Ducati è tornata alla vittoria, mettendo sul terzo gradino del podio anche il suo già annunciato ex pilota, Jack Miller che il prossimo anno potrebbe essere sostituito alla guida della rossa di Borgo Panigale da uno tra Enea Bastianini (team Gresini) e Jorge Martin (Pramac), che oggi hanno tagliato il traguardo, rispettivamente, al quarto e quinto posto.

Fantastica la ormai solita rimonta di Bastianini che a metà gara, dalla decima posizione in cui si trovava a causa anche di un contatto dopo la partenza che ha persino rovinato la stabilità della sua moto, ha iniziato a mettere in fila sorpassi su sorpassi fino ad aggiudicarsi la quarta piazza nel finale ai danni del pilota della Pramac.

Pramac, va ricordato, che ha cullato la possibilità di vittoria nella prima parte di gara con Zarco che al quinto giro è finito fuori pista quando sembrava poter persino prendere il largo sugli avversari, lasciando spazio alla Suzuki di Rins che, una volta superato da Bagnaia, non è stato più in grado di tenere un passo da podio.

Fabio Quartararo (Yamaha), leader del mondiale, oggi partiva con l'handicap. Nei primi giri ha retto il passo dei migliori, poi quando è stato costretto a pagar dazio per la penalità subita nel precedente gran premio, con un long lap, non è più riuscito a tenere un passo da podio, tagliando il traguardo ottavo, dietro Miguel Oliveira (Red Bull KTM) e Rins. A concludere l'elenco dei primi dieci classificati, un eroico Aleix Espargaro (Aprilia), ancora acciaccatissimo per la caduta di sabato, e Marco Bezzecchi con la prima delle Ducati VR46.

Dopo questa gara, Quartararo continua a guidare con tranquillità il mondiale piloti dall'alto dei suoi 180 punti, seguito da Aleix Espargaro che ne ha 158 e da Bagnaia che ne ha 131.

La MotoGP sarà di nuovo in pista il 21 agosto sul Red Bull Ring di Spielberg per il Gran Premio d'Austria.





Crediti immagine: twitter.com/ducaticorse/status/1556310327486193664