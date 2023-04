Spettacolare anche la gara sprint del Gran Premio dell’Argentina che ha visto il successo di Brad Binder che con la sua KTM ufficiale, dopo una incredibile dalla quindicesima posizione in griglia, ha tagliato per primo il traguardo, seppur tallonato da un agguerritissimo Marco Bezzecchi, piazzatosi in seconda posizione con la sua Ducati VR46, precedendo il compagno di tegam Luca Marini.

I 12 giri di Termas de Rio Hondo sono trascorsi in un attimo, per l'intensità della gara che, dal primo all'ultimo giro, è stata combattuta ed equilibrata, con un gruppo di testa foltissimo ed estremamente compatto almeno fino ai primi sei giri.

Da segnalòare anche l'ottima prova di Franco Morbidelli, quarto classificato, che con la sua Yamaha è riuscito persino a guidare la corsa per alcuni giri, salvo poi essere risucchiato dalle Ducati nel finale. Quinto l'autore della pole, Alex Marquez, con la Ducati del team Gresini che ha duellato per tutta la gara con il campione del mondo, Francesco Bagnaia, non particolarmente brillante ma attento soprattutto a non rischiare per non compromettere la gara di domani.

A punti anche Maverick Viñales (Aprilia), Jorge Martin (Ducati Pramac) e la Yamaha di Fabio Quartararo, che occuperanno la terza fila.

Con i punti guadagnati sabato, Pecco Bagnaia resta leader del campionato a +13 su Viñales, +16 su Bezzecchi e +19 su Binder.

Domani la gara inizierà alle 19.





Questi sono i primi dieci alla fine della Tissot Sprint:

01. Brad Binder - (Red Bull KTM Factory Racing)

02. Marco Bezzecchi - (Mooney VR46 Racing Team) - + 0.072

03. Luca Marini - (Mooney VR46 Racing Team) - + 0.877

04. Franco Morbidelli - (Monster Energy Yamaha MotoGP™) - + 2.354

05. Alex Márquez - (Gresini Racing MotoGP™) - + 2.463

06. Francesco Bagnaia - (Ducati Lenovo Team) - + 2.537

07. Maverick Viñales - (Aprilia Racing) -+ 2.643

08. Jorge Martín - (Prima Pramac Racing) - + 3.754

09. Fabio Quartararo - (Monster Energy Yamaha MotoGP™) - + 3.856

10. Jack Miller - (Red Bull KTM Factory Racing) - + 5.143





Crediti immagine: twitter.com/MotoGP/status/1642237586709028865