Educhiamo L’Italia nasce dall'esigenza di migliorare l’Italia, educare questo paese ormai in mano all'arroganza, alla prepotenza e alla corruzione

Queste le parole di Andrea, fondatore di thegametv.org, che continuando dice

Ogni settimana su thegametv.org verranno pubblicati consigli per migliorare il nostro paese sotto tutti i punti di vista: viabilità, rifiuti, guida, scuola, ecc. Tengo a precisare che non troverete mai frasi banali ma veri e propri consigli e indicazioni da seguire quando ci si trova di fronte a certe situazioni

Pochi giorni fa su thegametv.org è uscito il primo articolo della rubrica “Educhiamo L’Italia”. Il post, riguardante le strade italiane, contiene consigli utili su cosa fare quando ci si trova per strada di fronte a buche, vie distrutte e imbrattate e immondizia gettata per terra

Il consiglio principale è quello di segnalare. Non segnalare solo al Comune… Spesso è il Comune stesso che da risposte evasive e fa promesse che poi non mantiene. Bisogna scrivere a giornali, magazine e/o qualsiasi altra testata giornalistica che raccoglie segnalazioni. Il Comune ma in generale tutte le istituzioni hanno paura della Stampa, il mezzo di comunicazione più potente e in grado di fare qualsiasi cosa. thegametv.org in questo può aiutare, chiunque può inviarci segnalazioni da ogni parte dell’Italia. Grazie alla nostra rete di contatti saremo in grado di pubblicare la segnalazione sul sito principale della città da cui ci perviene l’avviso

Come fare? Semplice, basta collegarsi sulla pagina “CONTATTACI” del portale thegametv.org e inviare un messaggio tramite l’apposito modulo!

Principalmente chiediamo questo ai cittadini: segnalare. Naturalmente invitiamo anche a rispettare poche e semplici regole. Inutile lamentarsi di strade rovinate e rifiuti gettati per terra se poi chi segnala è il primo a compiere questi atti di inciviltà

Vi ricordiamo inoltre che solo su Google Play è disponibile la nostra app ufficiale: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thegametv.it&hl=en_US

Scaricandola potrete leggere comodamente i nostri articoli (anche offline)!