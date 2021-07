Si è svolto questo mercoledì il sorteggio per la compilazione del calendario del campionato di Serie A 2021/2022, il numero 90 organizzato su girone unico, partendo dal primo vinto dall’Ambrosiana Inter nel 1929/30. Per la 18ª stagione consecutiva sono 20 le squadre ai nastri di partenza.

L’edizione 2021/2022 della Serie A TIM la si può definire come quella in cui scenderanno in campo il maggior numero di scudetti vinti, ben 108, suddivisi tra Juventus 36, Inter 19, Milan 18, Genoa 9, Bologna e Torino 7 ciascuno, Roma 3, Fiorentina, Lazio e Napoli 2 a testa, Cagliari, Hellas Verona e Sampdoria 1. Di fatto mancheranno i 7 titoli della Pro Vercelli ed 1 ciascuno quelli di Casale e Novese... per arrivare ai 117 complessivi fino ad oggi assegnati.

Il campionato prenderà il via il prossimo 22 agosto e si concluderà il 22 maggio 2022.

Ma la novità più interessante di questa stagione è che i gironi saranno sfalsati: per la prima volta il calendario presenterà le partite del girone di ritorno in ordine diverso, sia come sequenza, sia come composizione all'interno di una giornata, rispetto all'andata.

Come regola generale, rimangono invariate le finestre di gara della scorsa stagione, con il primo incontro che si disputerà sabato alle ore 15 e l'ultimo lunedì alle ore 20:45.



Queste le partite della prima giornata:

Bologna-Salernitana

Cagliari-Spezia

Empoli-Lazio

Hellas Verona-Sassuolo

Inter-Genoa

Napoli-Venezia

Roma-Fiorentina

Sampdoria-Milan

Torino-Atalanta

Udinese-Juventus



Queste, invece, le partite dell'ultima giornata, la numero 38:

Atalanta-Empoli

Fiorentina-Juventus

Genoa-Bologna

Inter-Sampdoria

Lazio-Hellas Verona

Salernitana-Udinese

Sassuolo-Milan

Spezia-Napoli

Torino-Roma

Venezia-Cagliari



Il calendario con tutte e 38 le giornate di Serie A è visibile a questa pagina...