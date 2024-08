Hassan Nasrallah ha dichiarato giovedì che Hezbollah risponderà all'uccisione del numero due del movimento, Fuad Shukrdel, a seguito di un attacco da parte di Israele portato martedì scorso alla periferia meridionale di Beirut, che ha causato anche cinque morti e decine di feriti tra la popolazione civile.

"La risposta della resistenza all'assassinio del comandante Fuad Shukr è decisa e non c'è discussione al riguardo", ha detto Nasrallah, parlando al funerale del comandante ucciso. Il leader del gruppo sostenuto dall'Iran ha detto che alcuni Paesi, senza nominarli, avevano chiesto a Hezbollah di non reagire, aggiungendo che il gruppo stava valutando il tipo di risposta.

Nasrallah ha negato la responsabilità di Hezbollah nel missile che ha colpito un campo di calcio in una località sulle alture del Golan, territorio anch'esso occupato da Israele, uccidendo 12 ragazzini drusi.

L'attacco a Beirut - secondo Nasrallah - non è stato effettuato per vendicare l'uccisione dei civili drusi, ma piuttosto per permettere al primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu di rivendicare un successo militare in mezzo alle crescenti critiche di cui è oggetto.

Chiunque voglia che la situazione si calmi nella regione deve impegnarsi per fermare la guerra a Gaza, ha sostenuto Nasrallah, aggiungendo però che

la regione è entrata in una nuova fase della guerra in atto.

Queste, in dettaglio del parole di Nasrallah:

"Il nemico e coloro che stanno dietro il nemico devono inevitabilmente aspettare la nostra prossima risposta, a Dio piacendo, e non c'è discussione su questo.Rallegratevi un po' e piangerete molto, perché non conoscete le linee rosse che avete oltrepassato. Noi, su tutti i fronti di sostegno, siamo entrati in una nuova fase e l'escalation dipende dalle reazioni del nemico.Siamo di fronte ad una grande battaglia in cui le questioni sono andate oltre la questione dei fronti di sostegno, e l'Iran non resterà in silenzio riguardo all'assassinio di Ismail Haniyeh a Teheran.Quando abbiamo deciso di entrare in questa battaglia, abbiamo portato il nostro sangue sulle nostre palme.L'asse della resistenza combatte con rabbia, saggezza e coraggio e ne ha le capacità. Siamo noi che camminiamo, decidiamo e risponderemo".

Nasrallah ha ribadito la sua negazione e la sua assenza di responsabilità per il missile caduto a Majdal Shams sabato scorso.

"A tutti i cari fratelli delle fazioni della resistenza, ai nostri popoli arabi e islamici, e a ogni combattente della resistenza libero e onorevole che si considera un partecipante a questa battaglia, in particolare alla famiglia di Hajj Ismail Haniyeh.L'obiettivo principale del nemico nell'incidente del martirio di Hajj Mohsen era quello di assassinarlo, poiché veniva preso di mira un edificio civile pieno di residenti nel sobborgo meridionale, cosa che ha causato il martirio di 7 civili e decine di feriti, la maggior parte dei quali donne e bambini.Il nemico ha dato un titolo alla sua aggressione contro i sobborghi, dove sono stati presi di mira edifici residenziali, uccisioni di civili e preso di mira un alto dirigente della resistenza, e lo considera una reazione, ma non accettiamo questa valutazione. Si tratta piuttosto di un'aggressione, parte della guerra sionista-americana contro i popoli della regione.Il nemico considerava la sua aggressione contro il sobborgo una risposta all'incidente di Majdal Shams e al comandante Mohsen. Shukr è stato l'assassino dei bambini a Majdal Shams. Il nemico si è affrettato a lanciare accuse sull'incidente di Majdal Shams, ma non ha fornito alcuna prova. Abbiamo negato la nostra responsabilità per quanto accaduto e la nostra indagine interna conferma che non abbiamo nulla a che fare con ciò è successo.È mio dovere confermare che questa accusa è ingiusta, inaccettabile e fuorviante e mira a scagionare l'esercito nemico dall'incidente e dal conflitto tra il popolo del Golan e la resistenza", sottolineando che "l'aggressione contro la periferia non è una risposta, ma piuttosto fa parte della guerra, e si inserisce nel contesto della risposta sul fronte libanese.Stiamo pagando il prezzo per il nostro sostegno al popolo palestinese e a Gaza e per la nostra difesa dei luoghi santi. Centinaia di martiri sono insorti per noi in questa battaglia, e tutti noi, vecchi e giovani, leader e quadri, le famiglie e l'intera comunità della resistenza, quando abbiamo deciso di combattere, abbiamo portato il nostro sangue sulle nostre mani. Non eravamo sorpresi di qualsiasi prezzo potessimo pagare, e questa battaglia vale questi prezzi alti.Stiamo affrontando una grande battaglia in cui la questione ha trasceso i fronti di sostegno ed è entrata in una nuova fase".

Il leader di Hezbollah ha poi concluso il suo discorso con una domanda retorica:

"Immagino che abbiano ucciso il comandante Ismail Haniyeh a Teheran ritenendo che l'Iran potesse poi non rispondere?"

Mentre Hezbollah, Iran e Houthi, insieme ai vari alleati in Siria e Iraq, stanno preparando un'azione coordinata (non dichiarata, ma logicamente immaginabile) contro Israele, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha invitato la comunità internazionale a "lavorare insieme con urgenza per prevenire qualsiasi azione che potrebbe spingere l'intero Medio Oriente oltre il limite, con un impatto devastante sui civili".

Ha affermato che i recenti attacchi sulle alture del Golan, a Beirut e a Teheran, rappresentano "una pericolosa escalation".

"Ho sempre chiesto la massima moderazione da parte di tutti. Tuttavia, è sempre più chiaro che la sola moderazione non è sufficiente in questo momento estremamente delicato. Esorto tutti a lavorare vigorosamente verso una de-escalation regionale nell'interesse della pace e della stabilità a lungo termine per chiunque", ha affermato Guterres.

L'unico modo per raggiungere questo obiettivo è "promuovere un'azione diplomatica globale", ha poi aggiunto.