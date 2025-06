Con l’obiettivo di potenziare le competenze utili alla transizione energetica, Terna investe in progetti di formazione universitaria e scolastica. L’AD e DG Giuseppina Di Foggia ha incontrato il Ministro dell’Istruzione Valditara per promuovere investimenti nell’asse impresa-scuola.



L’incontro tra l’AD e DG di Terna Giuseppina Di Foggia e il Ministro dell’Istruzione

Senza le competenze e le risorse adeguate, il sistema produttivo fatica a fare quel salto necessario a diventare competitivo da un punto di vista ambientale, energetico e digitale. La sfida più grande è trovare le figure adatte per affrontare la transizione, ma che in Italia scarseggiano, a causa anche della fuga dei cervelli. Terna, tra i protagonisti del percorso di decarbonizzazione del Paese che prevede di assumere 1.400 nuove risorse entro il 2028, si sta adoperando per formare e creare i professionisti della transizione.

Nei giorni scorsi, l’AD e DG Giuseppina Di Foggia ha incontrato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara per discutere della necessità di investire nell’asse impresa-scuola, così da aiutare gli studenti a scoprire le proprie attitudini con percorsi di orientamento e a scegliere un iter di studi che rifletta le richieste del mercato del lavoro.





Le iniziative già attivate da Terna

Sono già tante le iniziative attivate da Terna per avvicinare gli studenti alle professioni legate alla transizione. 1.000 quelli del quarto e quinto anno di 19 istituti tecnici professionali e delle terze di cinque scuole medie coinvolti in programmi PCTO, ovvero percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. Grazie a questi momenti di alternanza scuola-lavoro, i ragazzi possono approfondire temi come la tutela ambientale o le attività di dispacciamento e conduzione, vedere da vicino una stazione elettrica e svolgere simulazioni sul funzionamento della rete.

Ad aprile, il Gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia ha annunciato il lancio della “Rete politecnica di alta competenza”, un accordo di collaborazione con i Politecnici di Milano, Torino e Bari per creare la prima edizione del Master universitario di secondo livello “Innovazione nei sistemi elettrici per l’energia”.

L’obiettivo? “Formare figure professionali qualificate che potranno essere inserite nei processi di selezione e recruiting di Terna”. Legato alla progettazione e alla posa del Tyrrheninan Link è infine il Master “Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica”, che ha già visto la partecipazione di 150 giovani provenienti dagli atenei dei territori maggiormente coinvolti dall’elettrodo come Cagliari, Palermo e Salerno.