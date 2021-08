Jaywork Music Group è ormai un riferimento per la discografia italiana e internazionale. Ad esempio, due brani recenti prodotti e pubblicati dal gruppo guidato da Luca Facchini e Luca Peruzzi sono stati inseriti in una delle compilation simbolo dell'estate, Hit Mania Dance Estate 2021. E' un altro imporante traguardo per una realtà che dà spazio a tanti artisti diversi tra loro. I brani inclusi sono Diego Broggio & Castaman - "Freaking Weekend" e Daniele Lounge "Mr. Stranger". Il primo brano dà energia, il secondo rilasssa ed è stato infatti inserito nel cd lounge di Hit Mania Dance Estate 2021. La compilation nella sua nuova edizione contiene ben 4 cd.



Jaywork Music Group gestisce diverse label ed è attiva sul mercato italiano ed internazionale ormai dal lontano 1998. I generi musicali delle diverse produzioni Jaywork sono tanti, mentre l'approccio di Luca Peruzzi e Luca Facchini è sempre lo stesso: spensieratezza nelle canzoni, cura del prodotto e musica che possa piacere anche all'estero. E' una formula di un lavoro, quella di Jaywork Music Group, che sembra destinata a far strada nel tempo. Tutto questo si concretizza anche grazie ad una community di artisti e dj che mettono la loro creatività anche al servizio di un progetto da portare avanti insieme e non come solisti.

https://www.jaywork.com