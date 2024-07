L’attesa è finita: Michele Di Gregorio vive il suo primo giorno da giocatore della Juve e - di fatto - apre anche l’estate dei tifosi bianconeri. Molti i tifosi che hanno accolto il portiere al J|medical, per la prima lunga giornata di visite mediche. Il primo acquisto della Juve, cioè Douglas Luiz, ha infatti sostenuto i test la settimana scorsa ma a Las Vegas: per gli amanti del mercato è quello di oggi il primo contatto con un giocatore del nuovo ciclo juventino. L’estremo difensore è arrivato in città ieri sera e in mattinata, attorno alle 9, si è presentato alla struttura sanitaria dell’Allianz Stadium: ad attenderlo il dottor Stefanini, responsabile sanitario della Juventus e della clinica, e i suoi più stretti collaboratori.



VISITE MEDICHE

— Di Gregorio al termine delle visite si trasferirà in sede, alla Continassa, per le foto di rito e soprattutto la firma sul contratto che lo legherà alla Juve per i prossimi cinque anni, fino al 2029. L’ingaggio concordato è di un milione e 800 mila euro più bonus, mentre la Juve pagherà al Monza un prestito oneroso di 4 milioni, più altri 14 al riscatto. La scelta della Juve è ricaduta su Di Gregorio non solo perché è stato premiato come miglior portiere della scorsa Serie A, ma soprattutto perché è molto abile con i piedi e questo lo rende ideale per il gioco di Thiago Motta. L’estremo difensore farà reparto con Perin e Pinsoglio, a disposizione già dal raduno del 10 luglio.



ANCHE ALISHA

— Nello stesso giorno del nuovo portiere bianconero, farà le visite mediche anche Alisha Lehmann, la compagna di Douglas Luiz che - in arrivo dall'Aston Villa - sarà una delle stelle della Juve Women.