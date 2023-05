L'Empoli, con il pareggio ottenuto ieri sera a Marassi nel posticipo della 35.esima giornata di Serie A per 1-1, in classifica è arrivato a quota 39, raggiungendo così la salvezza aritmetica con 3 giornate di anticipo dalla fine del campionato.

L'Empoli inizia bene e sfiora il vantaggio nei primi minuti, ma dopo la terza occasione da gol per i toscani, al 34' la Sampdoria va in vantaggio con il gol di Zanoli, che di prima mette dentro un preciso cross di Quagliarella.

Il gol dell'Empoli arriva nel recupero con Piccoli, subentrato all'85' al posto di Cambiaghi, che raccoglie un pallone in area e segna con un rasoterra.

Ma non è tanto la salvezza dell'Empoli l'argomento di questa partita, quanto il destino che attende la Sampdoria, ormai in Serie B. A causa dei problemi finanziari del club, con il presidente Ferrero non più in grado di far fronte alle esigenze economiche per l'ordinaria amministrazione (e senza poter contare sui diritti tv della Serie A per la prossima stagione, che avrebbero potuto garantire una fidejussione per un prestito bancario), il club rischia di fallire e di dover riprendere il cammino verso la A dalla Serie D, se qualcuno si farà carico del titolo sportivo.

Per questo l'amaro commento del tecnico blucerchiato a fine gara, che ha interrotto l'intervista per non piangere davanti alle telecamere...