Grande successo per la sfilata e lo spettacolo “Cavalli sotto le stelle” con la Scuderia del Maestro Loreto Scozzari. La manifestazione organizzata dell’Ass.ne "I Cavalieri di San Mauro" ha visto momenti di alta scuola circense che hanno entusiasmo il pubblico presente. Una bellissima occasione per ammirare da vicino la maestosità di cavalli spagnoli ma anche di razza siciliana come il Sanfratellano. Da sottolineare anche la bravura dei fantini.

Uno spettacolo eccezionale che nello splendido scenario della piazza di Piano San Mauro, dominato dalla chiesa di San Mauro Abate, ha reso indimenticabile una serata di agosto a San Mauro Castelverde allietata anche dal folklore dell'Associazione "L'Eremo".



L'appuntamento rientrava nel cartellone delle manifestazioni estive dell'amministrazione guidata da Peppino Minutilla.