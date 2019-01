Anziani e animali da compagnia: ma chi l'ha detto che è il cane l'animale più presente?

Quando si parla di anziani e animali da compagnia, spesso capita di essere indotti a credere che sia il cane il primo animale presente nelle case degli italiani "più maturi" ad essere preferito come animale da coccolare.

Così non è, segno che il rapporto che si instaura fra una persona, in questo caso un over 65, ed un animale è un legame strettamente personale e del tutto casuale, anche in una stagione della vita che meglio di altre si coniuga con l'esigenza di riservare attenzioni, pensieri e quant'altro ad un amico con uguali sentimenti, con uguali esigenze, sia pure di specie diversa.

Quali sono allora gli animali preferiti dagli anziani? Prima di tutti ci sono i pesciolini, con una percentuale del 50% per cento, seguiti con un certo distacco dagli uccellini, al 21,3%. Seguono poi i gatti con il 12,4%, mentre il cane è solo al quarto posto con l'11,5%. Nella classifica sono presenti anche i piccoli mammiferi con il 3% e persino i rettili, fermi al 2,3%.