Ospiti Ron, Filippo Graziani e Francesco Baccini - 2, 5 e 10 agosto

Finale Ligure torna ad essere tra le protagoniste dell'estate musicale della riviera ligure con la prima edizione di un nuovo festival che riporterà nella città i protagonisti della musica italiana.

Si comincia venerdì 2 agosto alle 21.30 nella bellissima Piazza Vittorio Emanuele II con il grande concerto di Ron dal titolo "Come una freccia in fondo al cuore". Sempre nella stessa piazza, lunedì 5 agosto alle ore 21.30 il concerto di Filippo Graziani, dedicato alle indimenticabili canzoni del padre Ivan. Infine sabato 10 agosto a Varigotti, in Piazza G. Lagorio alle 22.30 il concerto di Francesco Baccini, accompagnato alla chitarra da Michele Cusato.



Grande soddisfazione per il Sindaco Angelo Berlangieri: «La nostra ambizione è riportare Finale Ligure ad essere tra le realtà protagoniste del turismo e della cultura della nostra regione. Questa prima edizione del Festival, che vedrà altre edizioni durante l'anno, vuole essere un progetto ambizioso, ed uno dei tasselli del rilancio di una città che vuole essere sempre più accogliente sia per i suoi cittadini che per i suoi ospiti».

Promotore del festival l’assessorato a eventi, turismo e manifestazioni, guidato dal Vicesindaco Maura Firpo: «Nonostante il poco tempo avuto a disposizione dal nostro insediamento, abbiamo lavorato molto intensamente e siamo riusciti a far decollare questa prima importante edizione, che vuole essere anche un primo segnale di un rinnovamento nell’offerta delle manifestazioni turistiche, non solo estive. Vogliamo puntare sempre più ad un intrattenimento di qualità e a manifestazioni culturali che sappiano valorizzare le risorse e l’unicità del nostro territorio».

L’ideazione del Finale Music Festival è dell’Associazione Culturale E20 (che a Finale Ligure aveva dato i natali al Premio Nazionale per la Canzone d’Autore Emergente) con la direzione artistica di Roberto Grossi: «Siamo molto contenti di riportare a Finale Ligure la grande musica italiana e lavoreremo per far sì che la nostra città diventi un punto di riferimento per la musica e per eventi di importanza nazionale».

Partner organizzativo è l’agenzia di comunicazione musicale L’altoparlante e coordinatore del festival è il suo direttore Fabio Gallo: «Dopo tante edizioni di vari festival promosse e coordinate in oltre un quarto di secolo in varie località e per vari comuni Italiani, sono molto orgoglioso di poter far parte della macchina organizzativa culturale del territorio che mi ha adottato».



Infoline: 019 681019