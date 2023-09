Al Papeete Beach, come ogni anno, l'estate inizia ad aprile e va avanti pure a settembre.



Venerdì 1 settembre la festa è Sun and Fun, sabato 2 settembre Beach party, domenica 3 Tropi Call.



Papeete Beach, Villapapeete: two brands, one soul



Papeete mette insieme, a Milano Marittima (RA), la celeberrima spiaggia Papeete Beach e Villapapete, location open - air serale e notturna aperta solo il sabato notte. Da oltre vent'anni Papeete è un punto di riferimento per chi cerca il massimo in stile pop: sole, relax in spiaggia, beach party, sunset ritual... e più tardi dinner show e notti in una location unica. Oltre che un vero e proprio fenomeno di costume, celebrato dai media e amato dai fan, Papeete è una realtà fatta di attenzione al servizio e ogni dettaglio della sua proposta. In spiaggia, ad esempio, ecco il ristorante La Pluma, aperto solo a pranzo. Le sue specialità romagnole sono spesso rivisitate dallo chef campano Vincenzo Caputo.



https://www.papeetebeach.com

https:/www.villapapeete.com



Papeete Beach

Via Terza Traversa Pineta 281 48015 Milano Marittima (RA)

InfoLine: +39 348 9700555, Beach: +39 349 3717477 Ristorante: +39 0544 991208