SmartVision è lieta di presentare la Serie Smart_Projector per il Controllo Qualità della componentistica industriale.

SmartVision, da oltre 20 anni eccellenza del Nord Est d’Italia nei Sistemi di Ispezione, Identificazione e Misurazione automatizzata della produzione industriale, ha ampliato la propria gamma di Proiettori di Profilo Digitali con nuovi modelli.

Smart_Projector è un sistema di visione industriale innovativo con telecamera digitale, ottiche telecentriche, senza parti in movimento, di facile set-up ed utilizzo. Strumento robusto e veloce, permette di effettuare accurate ed automatiche misurazioni in 2D. Il Pc esterno garantisce inoltre una più facile sostituzione in caso di necessità rispetto ai sistemi integrati.

I proiettori di profilo digitali SmartVision includono sistemi con ottiche telecentriche con campo visivo (FoV) scalabile per effettuare misurazioni sia su componenti piccolissimi che grandi. Grazie a questa versatilità di offerta è possibile individuare facilmente lo strumento in base alle proprie necessità di controllo.

I proiettori di profilo con telecamera digitale possono essere utilizzati per controlli dimensionali automatici in produzione in svariati settori industriali inclusi: occhialeria, packaging farmaceutico, automotive, meccanica di precisione. La Serie Smart_Projector permette di effettuare accurate misurazioni su prodotti finiti e componenti.

I sistemi di visione industriale SmartVision consentono di eseguire controlli dimensionali veloci, oggettivi e di alta qualità. Tutte le componenti strumentali sono progettate per l’utilizzo in contesti industriali così da ottenere una qualità di controllo stabile anche in ambienti critici come le linee di produzione, ottimizzando l’intero processo di controllo. Smart_Projector è utilizzabile sia in verticale che in orizzontale!

Le opzioni Hardware e Software disponibili ampliano ulteriormente le funzionalità della Serie Smart_Projector ed Easy_Proiector.

Tutte le info sui Sistemi Automatici di Visione Smartvision sono disponibili sito ufficiale

www.smartvision.it | [email protected]