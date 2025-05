Questa mattina il Sindaco Pippo Midili ha ricevuto a Palazzo dell’Aquila il Commissario dell’Autorità portuale Ciccio Rizzo. Si è trattato del primo incontro dopo la nomina dell’avvocato alla guida dell’ente di sistema, un confronto all’insegna della cordialità e della voglia di operare in maniera sinergica nell’esclusivo interesse del porto mamertino e dei suoi operatori. Rizzo ha sottolineato l’importanza del porto di Milazzo sia dal punto di vista turistico (principale scalo per le Eolie); ma anche commerciale.

“Conosco bene la realtà portuale di Milazzo, – ha detto Rizzo – una realtà interessante attenzionata dall’Autorità di sistema. Ci sono diversi lavori avviati, come il completamento della banchina XX Luglio, ma anche quella, che porterà alla creazione del nuovo accesso diretto tra la biglietteria di Acqueviole e il porto, che libererà da TIR e auto la viabilità di Milazzo. Sarà poi fondamentale anche l’allargamento delle banchine per operazioni commerciali liberando la banchina XX Luglio, visto che in atto le operazioni commerciali vengono fatte accanto al transito passeggeri”.

Tra i progetti in itinere Rizzo ha immaginato anche la creazione di una sorta di hub-Eolie, una bretella di collegamento da otto milioni di euro tra lo svincolo di Milazzo e il porto in modo che il traffico gommato non passi in città. Midili ha rilevato che il porto di Milazzo, essendo nel cuore della città, ha una peculiarità diversa rispetto ad altri scali evidenziando le aspettative degli operatori e dei cittadini. Il discorso è stato incentrato sul piano regolatore, che, è stato detto, dovrà prevedere una pianificazione, che guardi al rilancio della portualità anche attraverso la realizzazione di infrastrutture di servizio, come appunto la strada che colleghi l’asse viario al porto, evitando l’intasamento della via dei Mille. Sollecitata, sempre dal primo cittadino, la necessità di interventi per rafforzare il ruolo strategico, che la città del Capo ha nel transito da e per le Isole Eolie e in tale ottica è stata chiesta una diversa dislocazione dell’attuale terminal, che accoglie i turisti: infine Midili ha anche chiesto all’Autorità di sistema un impegno per i lavoratori del porto, che soffrono la carenza di commesse.

“Sono certo, conoscendo la competenza e soprattutto l’amore per questo territorio del Commissario Rizzo, che si aprirà una nuova pagina per il nostro porto ricevendo quelle attenzioni, che da sempre la comunità ha sollevato e sono rimaste inevase, aspetti, che cercheremo di affrontare attraverso una interlocuzione, che sono sicuro sarà continua e proficua”.