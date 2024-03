Il brano dell’artista sugli stores digitali e nelle radio

“Triangolo” è il nuovo singolo del poliedrico artista e cantautore Dolcevita, sui principali stores digitali e dall’8 marzo nelle radio in promozione nazionale. Produzione impeccabile, dagli arrangiamenti attuali, di tendenza che evidenziano una forte maturità artistica di Dolcevita nonostante la sua giovane età. Melodie vincenti che entrano in testa sin dal primo ascolto, in cui l’interpretazione vocale dell’artista dona un forte impatto emotivo.

Il riferimento del triangolo viene menzionato nel testo come segno della congiunzione tra l’amore che c’è, nonostante la distanza. Un pezzo ben lavorato, studiato e di cui sono state raccolte delle emozioni sincere, autentiche, vere! Non resta che augurarvi buon ascolto.

“Il brano nasce da emozioni e sensazioni che mi hanno portato al ricordo della separazione dei miei genitori. Un argomento che mi tocca fin da quando son piccolo, una paura di cui i ragazzi di oggi vivono più frequentemente. Si cresce, si matura, quelle paure le ho quasi superate, e le ho chiuse qui…in un triangolo.” Dolcevita





Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/track/2EYBaX6HeoCbHe12BBQBjk?si=aba8e8e65a6d4dbb

Storia dell’artista

Dolcevita, all’anagrafe Alessio Piralla nasce a Domodossola nella provincia di Verbania. 20 anni classe 2004, ha iniziato la sua avventura con la musica da quando era piccolo, iniziando a frequentare i locali karaoke con il padre (anche lui un grande appassionato), non allora consapevole che della musica se ne sarebbe innamorato. Iniziò a scrivere all’età di 16/17 anni ma tenendo tutto dentro di sé senza scoprilo. Successivamente all’età di 18 anni scrisse il mio primo inedito “Unici” successivamente altri due inediti “Il Tuo Ricordo” e “Passerei Le Ore”.

Facebook: https://www.facebook.com/alessio.piralla.3

YouTube: https://www.youtube.com/@Dolce.vita._official

Instagram:https://www.instagram.com/dolcevita._official?igsh=MTUzaDY4NnJrcWQ2bQ%3D%3D&utm_source=qr