Nell’ambito del progetto Erasmus+ KA210 “Enterprising Mindset On Early Age” l’Istituto Comprensivo di Paglieta ha accolto le delegazioni di studenti ed insegnanti per proseguire le attività già avviate a settembre del 2022 in Romania.

Il Progetto si pone notevoli obiettivi, dallo sviluppo del senso di imprenditorialità e iniziativa degli studenti alla promozione dei valori della diversità culturale europea; dalla capacità di cooperare in team multiculturali allo sviluppo delle abilità linguistiche e comunicative.

Infine, attraverso l’acquisizione di conoscenze imprenditoriali di base, si fornirà agli studenti l'opportunità di esercitarsi nel lancio di una start-up.

Nella settimana dal 27 al 31 Marzo 2023 la scuola di Paglieta ha condiviso esperienze ed opportunità formative con 6 docenti e 14 alunni provenienti dalla Romania e dalla Turchia.

Partendo dallo studio e analisi di imprese locali e nazionali, gli studenti hanno esaminato forme, tipologie, caratteristiche di famose realtà aziendali e, attraverso workshop multiculturali, hanno ideato piccole ditte produttrici e lanciato le loro idee di start-up.

Non è stato un lavoro facile, considerando la difficoltà di comunicare tra alunni di diverse nazionalità e con differenti bagagli linguistici. Il desiderio di comunicazione e le basi d’amicizia che si sono immediatamente create hanno fatto il resto…in breve embrionali proposte d’impresa sono state divulgate con tanto di logo e team aziendali!

Visite presso aziende locali, nazionali ed internazionali hanno concluso questo stimolante e coinvolgente percorso didattico.

Tra le aziende locali, le visite ad un antico molino e ad un’azienda vinicola. Tra le international firms la PAIL e la HONDA, entrambe con sede nella Val di Sangro.

Le aziende hanno raccontato agli studenti della loro storia e dei loro percorsi ecosostenibili ma soprattutto hanno consentito la visita nelle proprie strutture produttive.

La settimana all’insegna della imprenditorialità si è conclusa con visite nei luoghi tipici della nostra zona, la Via Verde della Costa dei Trabocchi, il cimitero militare britannico di Torino di Sangro, la Lecceta Riserva Naturale regione Abruzzo, l’Abbazia di San Giovanni in Venere.

Una settimana che è volata via velocemente, grazie anche all’ottimo rapporto che si è instaurato tra gli alunni partecipanti. Lacrime di gioia e sorrisi si sono avvicendati durante questo meeting, ed i ragazzi stanno già ricominciando a programmare il loro prossimo incontro che avverrà ad Istanbul (Turchia) sempre sotto lo stendardo della condivisione europea Erasmus+.