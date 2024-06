Arriva su Rete 4, a partire dal 1° luglio, la serie turca "Everywhere I Go - Coincidenze d'amore" (Her Yerde Sen), pronta a conquistare il pubblico con una storia romantica ricca di colpi di scena e coincidenze divertenti.

Protagonisti della serie sono Furkan Andıç e Aybüke Pusat, nei panni di Demir, un affascinante architetto in carriera, e Selin, una giovane donna solare e piena di vita. Le loro strade si incrociano per caso, dando vita a un susseguirsi di incontri inaspettati e situazioni comiche che li porteranno ad avvicinarsi sempre di più, nonostante le iniziali resistenze.

Demir, appena tornato a Istanbul dopo un lungo periodo in Giappone, si ritrova a rilevare una piccola società di architettura in difficoltà. Selin, invece, lavora come fioraia e sogna di aprire un suo negozio. I loro destini si intrecciano quando Demir decide di ristrutturare il negozio di fiori di Selin, dando vita a un acceso battibecco tra i due.

Tra incomprensioni e schermaglie ironiche, Demir e Selin non riescono a negare l'attrazione che li lega. Ma il loro percorso verso l'amore sarà ostacolato da ostacoli e imprevisti, tra cui l'arrivo di Şeyma, ex fidanzata di Demir, e l'opposizione di Erol, padre di Selin.

Non mancheranno nella serie anche momenti di grande commozione e riflessione, che porteranno i protagonisti a confrontarsi con i propri sogni e desideri. Demir e Selin impareranno a conoscersi meglio, scoprendo di avere molto in comune e di poter affrontare insieme qualsiasi sfida.

"Everywhere I Go - Coincidenze d'amore" è una commedia romantica leggera e divertente, perfetta per chi cerca un po' di svago e di evasione. La serie ha conquistato il pubblico in Turchia e ha tutte le carte in regola per fare lo stesso anche in Italia, grazie alla sua trama avvincente, ai personaggi irresistibili e alle splendide ambientazioni di Istanbul.

Se amate le storie d'amore con un pizzico di ironia e mistero, non perdetevi "Everywhere I Go - Coincidenze d'amore" su Rete 4 a partire da luglio. Preparatevi a un viaggio ricco di emozioni e di risate, tra le suggestive strade di Istanbul e i protagonisti di questa appassionante storia d'amore.