Eles Italia apre il suo primo flagship store a Porto Cervo, location cult della Sardegna

E’ nel cuore della loro terra d’origine, la Sardegna, che Silvia e Stefania Loriga hanno deciso di aprire il loro primo monomarca Eles Italia. Una scelta coerente e strategica che prelude ad un piano di espansione del brand a livello europeo; per nulla casuale se pensiamo all’enorme numero di turisti che vengono in Italia a trascorrere le vacanze scegliendo luoghi esclusivi, proprio come Porto Cervo che, da lungo tempo, accoglie VIPs e jet-setters internazionali amanti di un clima rilassato e, al tempo stesso, vivace. Una vacanza in Sardegna è sinonimo di spiagge di sabbia bianca, acque cristalline, panorami mozzafiato, ma, a Porto Cervo, anche di lusso e shopping.

Per accontentare le fashion addicted più agguerrite, che prediligono una moda demi couture originale, preziosa e di tendenza, Eles Italia inaugurerà a Maggio 2019 la sua prima Boutique nella caratteristica e famosa Piazza del Principe. Lo store è una porta aperta su un mondo di meraviglie, sensazioni, sogni e ricordi; un incantevole spazio in grado di dischiudere un caleidoscopio di universi. Entrando nel negozio, di 75mq, lo stile diviene luce, si percepisce subito il buon gusto che caratterizza la griffe grazie all’interior concept del tutto innovativo realizzato dallo Studio di Architettura Dedalo di Alessandro Sabino e Giovanni Sassu, in collaborazione con Francesco Manglaviti. “La nostra Boutique ha un format inusuale, con arredi che creano un’atmosfera esclusiva, ambienti dove vivere un’esperienza multisensoriale senza precedenti. In questo mondo senza più confini, abbiamo preferito focalizzarci sulla pluralità dei desideri e dei bisogni contemporanei, fondendo ambiti e suggestioni contigue e differenti, legati dall’unica imprescindibile volontà di unire il bello all’utile, l’eleganza alla funzionalità, ispirati alla lucentezza dei diamanti, a superfici nitide e brillanti. Abbiamo voluto un progetto che rispecchiasse la filosofia del nostro brand attraverso spazi lussureggianti ed avvolgenti, sinuosi ed ammalianti, una “rivoluzione dall’interno” che, all’eclatante, preferisce un’attenzione al gusto sofisticato, affascinante e tenace, stimolata da nuove concezioni di design.” - hanno dichiarato Silvia e Stefania Loriga.

Varcata la soglia, un esclusivo fashion bar, ispirato ai caffè londinesi e parigini, accoglie non solo i clienti ma tutti coloro che desiderano bere un buon caffè o un cocktail in un’atmosfera particolarmente glamour. Di fronte al bar c’è una zona dedicata agli iconici accessori Eles Italia mentre, a fianco, una porta conduce all’Atelier, un magico giardino con fiori e piante vive che decorano le pareti, nel quale ammirare ed acquistare le collezioni create da Silvia e Stefania Loriga. Le clienti, immerse nella natura, potranno vivere un’esperienza di shopping unica nel suo genere, emozionante e coinvolgente. Dietro al bar troviamo lo spazio dedicato alla sartoria per la realizzazione di capi su misura e totalmente personalizzabili a seconda del proprio stile. All’interno di una teca, infatti, sono esposti innumerevoli cristalli, pietre dure e Swarovski per impreziosire i capi di abbigliamento, creare le cinture gioiello e tanti altri accessori che diventeranno così degli articoli one of a kind, originali ed inimitabili.

Uno spazio sorprendente che è molto più di una semplice Boutique poiché particolarmente adatta anche per shooting fotografici, utilizzabile da fashion bloggers e VIPs, perfetta per tutte coloro che cercano qualcosa di veramente speciale che vada oltre il semplice acquisto. I pregiati lampadari di Murano, i ricercati dettagli stilistici e l’elegante interior design rendono il nuovo flagship store Eles Italia il ‘place to be’ a Porto Cervo, un luogo dove le donne divengono protagoniste di momenti indimenticabili e nel quale trovare le più raffinate creazioni, capaci di enfatizzare una femminilità preziosa e contemporanea, forte e seducente, audace e determinata.