Non sarà più possibile sostare sul lato destro di via Regis, nel tratto che da via Tremonti conduce sulla riviera di Ponente Con ordinanza del comandante della Polizia è stato infatti disposto il divieto di sosta locale sul lato destro (direzione mare), permettendola, naturalmente sotto il marciapiede, sul lato sinistro, tranne in questi punti: dall’intersezione con via Spiaggia di Ponente al civico n. 185; dal civico n. 131 al civico n. 123; dal civico n. 109 all’intersezione con la via Tre Monti.

Decisa anche l’istituzione della sosta a cassonetto sul lato Sud, nei seguenti tratti: dal civico n. 185 al civico n. 131; dal civico n. 123 al civico n. 109.

Disposto anche il divieto di transito per gli autocarri con massa superiore ai 3,5t: un provvedimento finalizzato a risolvere il problema del transito in questa strada, spesso reso difficoltoso; anzi quasi impossibile, per la presenza di auto parcheggiate in entrambi i lati della carreggiata. Nei prossimi giorni sarà installata la nuova segnaletica.

A seguire si terrà un altro sopralluogo nella via Cosenz per determinare la tipologia degli interventi, che, non si esclude, possano essere simili a quelli di via Regis.